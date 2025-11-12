Polícia procura dupla que sequestrou e roubou motorista de app em Minas

A Polícia Militar de Minas Gerais procura dois homens suspeitos de sequestrar um motorista de aplicativo de 59 anos e, sob a ameaça de uma faca, forçar a vítima a fazer uma transferência de R$ 12 mil. O carro do motorista também foi levado na ação. O caso foi registrado em Patrocínio (MG), no Alto Paranaíba, nessa terça-feira (11/11).

Conforme os registros, o homem foi encontrado às margens da rodovia MG-230, perto de um entroncamento com a BR-365. Aos militares, ele relatou que buscou dois passageiros na cidade de Ibiá (MG) para uma corrida até o município de Patrocínio. No entanto, ao se aproximar do terminal rodoviário do bairro São Benedito, na cidade de destino, a dupla anunciou o assalto sob ameaça de uma faca.

De acordo com o documento policial, o motorista foi obrigado a dirigir por diversos pontos da cidade e, na sequência, a seguir por uma estrada vicinal. Segundo ele, foi amarrado em uma árvore com um cabo de carregador de celular e os suspeitos roubaram o celular dele e R$ 450 em espécie. Ele foi forçado a realizar um PIX de R$ 12 mil e, assim que concluído, os suspeitos fugiram com o carro.

Durante as investigações, os militares constataram que a conta usada pelos suspeitos havia sido criada no dia anterior ao crime, com informações falsas. Foi feita uma análise de câmeras de segurança da região e os policiais conseguiram identificar um local onde a dupla fez uma parada.

A partir disso, os suspeitos foram identificados e foi confirmado o vínculo entre o número de telefone usado na conta falsa do aplicativo e a conta bancária que recebeu o PIX.

Até o momento, os suspeitos e os itens roubados não foram localizados. Caso a população possa contribuir com informações sobre o paradeiro dos suspeitos, a Polícia Militar pede que seja feita uma denúncia anônima pelos números 190 ou 181.