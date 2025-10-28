Idoso é assaltado depois de adolescente pedir para levá-la a cachoeira

Um idoso de 73 anos foi assaltado e agredido depois que uma adolescente pediu para levá-la até uma cachoeira, nessa segunda-feira (27/10), em Formiga (MG), no Centro-Oeste do estado.

De acordo com a Polícia Militar, a jovem, que já conhecia o idoso, entrou em contato com ele pedindo ajuda para comprar comida, no que foi atendida. Depois do almoço, ela sugeriu que os dois fossem até uma cachoeira, e o idoso aceitou o convite.

Quando chegaram à cachoeira, segundo a polícia, o idoso foi surpreendido por três indivíduos, que o agrediram e roubaram dois anéis, um cordão, um crucifixo folheado a ouro, além de R$ 600 em dinheiro e um celular.

Em seguida, o grupo obrigou a vítima a ir até uma agência bancária no próprio veículo, tentando forçar o saque de dinheiro usando a digital do idoso. No local, mais uma adolescente participou da ação, mas o idoso, atordoado pelas pancadas, não soube informar em que momento a outra menor de idade entrou no carro. A ação chamou a atenção do segurança do banco, que acionou a Polícia Militar.

Com base nas informações repassadas, os policiais interceptaram os suspeitos na região central da cidade. Foram apreendidos um simulacro de revólver, pedaços de pau usados na agressão e um dos anéis roubados, que estava escondido nas roupas de uma das adolescentes.

Um homem de 20 anos foi preso, e quatro adolescentes, dois rapazes e duas garotas, foram apreendidos. As imagens de câmeras de segurança mostraram todo o grupo descendo do carro da vítima e seguindo com ele até o banco.

O idoso foi socorrido e medicado, apresentando lesões leves. Os envolvidos e o material apreendido foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil.