Casal de influencers da Grande BH segue foragido
Influencers são investigado por jogos de azar pela Internet, estelionato, associação criminosa, lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e crime contra o consumido
A Polícia Civil ainda não tem pistas do casal de influencers Pedro Vítor e Aline Cavanellas, investigado por participarem de um esquema de jogos de azar ilegais, promovidos pela Internet.
Nessa terça-feira (11/11), a polícia cumpriu um mandado de busca e apreensão na casa do casal, em um condomínio de Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.
Segundo a Polícia Civil, o casal é investigado não só pela promoção de jogos de azar, mas também por estelionato, associação criminosa, lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e crime contra o consumidor.
O patrimônio de Pedro Vítor e Aline foi avaliado em R$ 21 milhões. O casal tem um grande número de imóveis, não só em Belo Horizonte e Lagoa Santa, mas também em Divinópolis e Pimenta, no Centro-Oeste de Minas Gerais.
A defesa do casal afirma que apesar de seus clientes não terem sido presos, os dois estão à disposição das autoridades. Ele impetrou mandado de segurança, por não ter tido, ainda, acesso ao inquérito.
No cumprimento do mandado de busca e apreensão, os policiais apreenderam sete veículos, vários documentos e celulares. A Justiça determinou, também, o sequestro de R$ 21 milhões em bens, sendo 16 imóveis, contas bancárias e os automóveis apreendidos.