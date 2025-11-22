Assine
overlay
Início Gerais
SUSTO

Vídeo: fogo toma conta de apartamento no Bairro Saudade

Imagens mostram chamas saindo da janela do imóvel. Bombeiros ainda atuam no local

Publicidade
Carregando...
Izabella Caixeta
Izabella Caixeta
Repórter
Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o
22/11/2025 18:55

compartilhe

SIGA
x
Incêndio atinge apartamento no Bairro Saudade, Região Leste de BH
Incêndio atinge apartamento no Bairro Saudade, Região Leste de BH crédito: Divulgação/CBMMG

Um incêndio na tarde deste sábado (22/11) assustou os moradores de um prédio no bairro Saudade, na região Leste de Belo Horizonte. Nas imagens, é possível ver altas chamas saindo pela janela de um apartamento no terceiro andar.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

O Corpo de Bombeiros (CBMMG) foi acionado e evacuou o imóvel para garantir a segurança dos moradores. Ninguém se feriu. 

As causas do incêndio ainda não foram identificadas. A Defesa Civil foi acionada para vistoriar o local. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Matéria em atualização

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay