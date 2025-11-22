Vídeo: fogo toma conta de apartamento no Bairro Saudade
Imagens mostram chamas saindo da janela do imóvel. Bombeiros ainda atuam no local
Um incêndio na tarde deste sábado (22/11) assustou os moradores de um prédio no bairro Saudade, na região Leste de Belo Horizonte. Nas imagens, é possível ver altas chamas saindo pela janela de um apartamento no terceiro andar.
O Corpo de Bombeiros (CBMMG) foi acionado e evacuou o imóvel para garantir a segurança dos moradores. Ninguém se feriu.
As causas do incêndio ainda não foram identificadas. A Defesa Civil foi acionada para vistoriar o local.
Matéria em atualização