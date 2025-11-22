Blocos de carnaval comemoram prisão de Bolsonaro em BH; veja imagens
Celebração marcada para acontecer na Praça da Estação teve direito a música e brinde com espumante
Blocos de carnaval de Belo Horizonte se reuniram na Praça da Estação, no Centro da capital, na tarde deste sábado (22/11), para comemorar a prisão preventiva de Jair Bolsonaro. O ex-presidente foi preso esta manhã pela Polícia Federal (PF) em Brasília.
“Se quiser comemorar com a gente, nós, integrantes de blocos de carnaval de rua de BH, estaremos festejando este dia incrível para a democracia brasileira com uma praia, bem no meio desta cidade de montanhas”, dizia a convocação nas redes sociais.
Ao som da bateria, a festa teve concentração marcada para as 11h e seguiu tarde adentro. As amigas Ana Sofia e Érica Lima levaram espumante e taças para brindar o acontecimento. Sob o calor de 32ºC, muitos escolheram usar roupas vermelhas, cor do partido do presidente Lula (PT).
Prisão de Bolsonaro
Bolsonaro teve a prisão decretada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), após Flávio Bolsonaro convocar uma vigília em frente ao condomínio onde o pai mora. Segundo Moraes, a decisão foi tomada a fim de garantir a ordem pública e evitar que a aglomeração de pessoas dificultasse o cumprimento da ordem de prisão ao fim do processo da trama golpista.
O ex-chefe do Executivo foi preso logo depois das 6h deste sábado e passou por exame de corpo de delito na sede do Instituto Nacional de Criminalística e depois foi levado para o prédio da PF.
O ex-presidente foi condenado pelo STF a 27 anos e três meses de prisão por liderar a tentativa de golpe de Estado. Ele se encontra na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, em uma sala de doze metros quadrados adaptada com banheiro, cama, televisão, ar condicionado, uma mesa e uma cadeira.
