PRISÃO

PF prende Bolsonaro na reta final de processo da trama golpista

Jair Bolsonaro estava em prisão domiciliar há mais de 100 dias. Ele foi agora preso preventivamente para garantia da ordem pública

Folhapress
Folhapress
22/11/2025 06:56

Ex-presidente Jair Bolsonaro acompanha julgamento de casa, pois está em prisão domiciliar em ação que investiga atuação de Eduardo Bolsonaro para sanções ao Brasil
Ex-presidente Bolsonaro agora está preso preventivamente crédito: SERGIO LIMA/AFP

A Polícia Federal foi à casa de Jair Bolsonaro (PL) na manhã deste sábado (22), em Brasília, e levou o ex-presidente na reta final do processo da trama golpista.

Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de prisão. Ele estava em prisão domiciliar e foi preso preventivamente para garantia da ordem pública, segundo investigadores.

Matéria em atualização

Tópicos relacionados:

jair-bolsonaro pf prisao stf trama-golpista

