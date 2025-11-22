Bolsonaro terá atendimento médico integral durante prisão na sede da PF

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que determinou a prisão preventiva de Jair Bolsonaro, na manhã deste sábado (22/11), afirmou que o ex-presidente terá atendimento médico em tempo integral, em regime de plantão. O ex-mandatário foi detido em casa, em Brasília, pela Polícia Federal, às 6h.

Bolsonaro foi levado para a Superintendência Regional da Polícia Federal no Distrito Federal, onde, como de praxe, passou por exame de corpo delito. A audiência de custódia deverá acontecer às 12h, deste domingo (23/11), por videoconferência.

O ex-presidente foi condenado a 27 anos e três meses de prisão. Ele estava em prisão domiciliar e foi detido preventivamente para garantia da ordem pública, segundo investigadores. Na decisão, que determinou a medida cautelar, Moraes citou que o motivo foi a convocação pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) de uma vigília em frente ao condomínio de Bolsonaro.

No documento, o ministro ainda determinou que todas as visitas à sede da PF deverão ser previamente autorizadas pelo STF. A medida não inclui os advogados de Bolsonaro, regularmente constituídos e com procuração nos autos do processo da trama golpista, além da equipe médica que o acompanha em tratamentos de saúde.

Possibilidade de fuga

Na determinação da medida, que indicou a prisão preventiva, Moraes ainda afirma que o agravamento da cautelar foi tomada para evitar que a aglomeração de pessoas dificultasse o cumprimento da ordem de prisão ao fim do processo da trama golpista. A prisão preventiva tem como objetivo garantir a ordem pública.

Além disso, a decisão aponta que o Centro de Integração de Monitoração Integrada do Distrito Federal comunicou que houve uma tentativa de violação da tornozeleira eletrônica, usada pelo ex-presidente, na madrugada deste sábado. “A informação constata a intenção do condenado de romper a tornozeleira eletrônica para garantir êxito em sua fuga, facilitada pela confusão causada pela manifestação convocada por seu filho”, afirma o ministro.

Momentos antes da prisão, nessa sexta-feira (21/11), a defesa de Bolsonaro pediu ao Supremo que o ex-presidente fosse mantido em prisão domiciliar. Na petição, feita ao ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, os advogados enumeraram os problemas de saúde de Bolsonaro e falaram em "risco à vida". Eles pediam que o ex-presidente fosse mantido em casa, onde já cumpria prisão domiciliar desde 4 de agosto.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Apesar da audiência de custódia, a prisão preventiva será analisada coletivamente pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal. Ainda nesta manhã, o ministro Alexandre de Moraes pediu a Flávio Dino, presidente da Turma, uma sessão extraordinária para segunda-feira (24/11). Além de Moraes e Dino, o colegiado, o mesmo que condenou Bolsonaro pela tentativa de golpe, também inclui Cármen Lúcia e Cristiano Zanin.

