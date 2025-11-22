Memes da prisão de Bolsonaro: ‘Toc, Toc, Toc’ e ‘Grande dia’

A prisão preventiva do ex-presidente da República Jair Bolsonaro na manhã deste sábado (22/11) ganhou rápida repercussão nas redes sociais no Brasil e provocou onda de piadas e memes. Do famoso vídeo do “Toc, Toc, Toc, da ex-deputada Joice Hasselmann, à risada espalhafatosa da personagem Nazaré Tedesco, não faltaram ironias e provocações à família Bolsonaro.

“Flávio Bolsonaro tentou fazer uma vigília em solidariedade ao pai, mas acabou fazendo com que ele fosse preso preventivamente. Puts, essa gente não acerta uma”, dizia um dos posts com mais curtidas no início da manhã no Twitter (atual X).

BOLSONARO PRESO

"Grande dia", "Bolsonaro preso", "#BolsonaroNaCadeia", "Alexandre de Moraes" e "Polícia Federal", foram as cinco hashtags mais usadas no Twitter durante a manhã. Até as 9h, temas relacionados a Bolsonaro ocuparam 19 dos 20 assuntos mais comentados na rede social.

Meme usa cartaz da série Tremembé para ironizar prisão de Bolsonaro Redes sociais

A prisão preventiva neste sábado também foi motivo de comentários irônicos devido ao fato de o 22 ter sido o número de Bolsonaro nas urnas eleitorais durante a campanha presidencial de 2022, quando perdeu para o presidente Lula no segundo turno. “E o Xandão mandou prender o Bolsonaro no dia... 22! A bicha é performática! A Lady Gaga do Judiciário! O Ney Matogrosso da magistratura!”, dizia uma das postagens.

