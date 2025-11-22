Assine
BOLSONARO NA PRISÃO

Bolsonaro deve ser mantido em uma "sala de Estado" preparada pela PF

Segundo fontes da Polícia Federal ouvidas pela BBC News Brasil, até o momento não há indicação de descumprimento de medidas cautelares

Giulia Granchi e Mariana Schreiber - BBC News Brasil
Repórter
22/11/2025 07:19

Jair Bolsonaro é preso preventivamente pela Polícia Federal
Jair Bolsonaro é preso preventivamente pela Polícia Federal crédito: BBC

Jair Bolsonaro foi preso preventivamente pela Polícia Federal em Brasília na manhã deste sábado (22), em mais um desdobramento do processo que apura a tentativa de ruptura institucional.

Segundo fontes da Polícia Federal ouvidas pela BBC News Brasil, até o momento não há indicação de descumprimento de medidas cautelares. A prisão preventiva teria sido decretada com base na necessidade de garantia da ordem pública. Os detalhes da decisão seguem sob sigilo.

Do ponto de vista jurídico, a medida não representa início do cumprimento da pena. Trata-se de uma prisão cautelar, anterior ao encerramento definitivo do processo.

A ação ocorre em meio à reta final do julgamento do caso, no qual o ex-presidente foi condenado a 27 anos e três meses de prisão. Até então, ele cumpria prisão preventiva em regime domiciliar, medida cautelar determinada pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

A decisão judicial que levou à prisão foi tomada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF. Os fundamentos completos da medida seguem sob sigilo.

De acordo com o G1, Bolsonaro deve ser mantido em uma "sala de Estado" preparada na sede da Polícia Federal, em Brasília — estrutura especial usada anteriormente para custodiar autoridades, em moldes semelhantes aos adotados no passado para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

