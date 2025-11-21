Flávio Bolsonaro pede vigília pelo pai: "Invocar o senhor dos Exércitos"

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) pediu nesta sexta-feira (21/11) aos apoiadores do pai, Jair Bolsonaro, que façam uma vigília em prol da saúde do ex-presidente, condenado a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado.

Em um vídeo postado em suas redes sociais, o senador disse que a intenção é “invocar o senhor dos Exércitos” para o pai que está na iminência de ser preso, já que todos os seus recursos contra a condenação foram, até agora, rejeitados pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

A defesa do ex-presidente protocolou hoje um pedido para que ele cumpra a pena em prisão domiciliar devido ao seu estado de saúde. Ele estaria com problemas decorrentes da facada que tomou em Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata, durante a campanha eleitoral, em 2018, quando Bolsonaro foi eleito presidente.

“Você vai lutar pelo seu país ou assistir tudo do celular aí no sofá da sua casa? Eu te convido para lutar com a gente! Nesse primeiro momento a gente vai buscar o senhor dos exércitos”, afirmou. Segundo ele, a vigília começa neste sábado (22/11), a partir das 19h, perto da entrada do condomínio onde o ex-presidente mora e cumpre prisão domiciliar.

Segundo ele, será feita uma oração pela saúde de Bolsonaro e “pela volta da democracia no nosso país”. “Vamos pedir a Deus que aplique a sua justiça aos que perseguem tanta gente inocente e ajudam os verdadeiros bandidos a se manterem no poder. Não tem mal que dure para sempre e Deus fala na Bíblia que a escuridão mais forte é exatamente a que precede a chegada da luz”, afirmou o senador no vídeo da convocação.

O senador disse que a militância bolsonarista não pode “desistir do Brasil de jeito nenhum”. “Com a sua força, a força do povo, a gente vai reagir e resgatar o Brasil desse cativeiro que ele se encontra hoje”, disse ainda o senador em sua convocação, onde citou também alguns trechos da Bíblia.

Mais cedo, o vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ), também filho de Bolsonaro, disse que a situação do ex-presidente se agravou e dá “calafrios só de olhar”. “Estou com meu pai e jamais o vi como está. Está soluçando dormindo e fico com medo de refluxo nesse estado, o que pode de fato se tornar fatal caso broncoaspire o que vomitar”, afirmou também em suas redes sociais.