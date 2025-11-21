Carlos sobre Bolsonaro: 'Jamais o vi como está'

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) fez, na madrugada desta sexta-feira (21/11), um desabafo nas redes sociais sobre o estado de saúde do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Em postagem no X (antigo Twitter), o parlamentar afirmou jamais tê-lo visto tão debilitado e descreveu um quadro de soluços, vômitos e dificuldade para dormir.

“Estou com meu pai e jamais o vi como está. Está soluçando dormindo e fico com medo de refluxo nesse estado, o que pode de fato se tornar fatal caso broncoaspire o que vomitar. Se acordado, vomita constantemente; dormindo, fico com calafrios só de olhar”, escreveu.

Carlos também afirmou que estaria “impossibilitado” de expor a situação por “medidas ilegais”. Ele se refere às medidas impostas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que proíbe a publicação de conteúdos do ex-presidente Jair Bolsonaro nas redes sociais.

As crises de soluço e episódios de vômito de Bolsonaro não são recentes. Há meses, o ex-presidente relata desconfortos frequentes, que se intensificaram desde o agravamento de seu quadro jurídico. Atualmente em prisão domiciliar, o ex-presidente enfrenta, paralelamente, o processo em que foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão por liderar a trama golpista após as eleições de 2022.

A defesa tenta evitar que ele seja transferido para o regime fechado, argumento sustentado pelo estado de saúde do ex-presidente.

A preocupação voltou a crescer entre aliados após a publicação do acórdão que rejeitou os primeiros recursos apresentados por Bolsonaro contra sua condenação.

Com a rejeição dos embargos, o processo segue para o esgotamento das últimas possibilidades de recurso. Concluída essa etapa, caberá a Moraes definir o futuro do ex-presidente, inclusive a eventual conversão da prisão domiciliar em regime fechado.

Condenação

Em setembro, o Supremo Tribunal Federal (STF) condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete réus por participação na tentativa de golpe de Estado ocorrida em 2022.

