JULGAMENTO DE BOLSONARO

Bolsonaro condenado: veja capas dos jornais brasileiros

Ex-presidente foi condenado a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado; decisão repercute nas principais manchetes do país

Vinícius Prates
Vinícius Prates
12/09/2025 11:40 - atualizado em 12/09/2025 12:12

Capa do Estado de Minas nesta sexta-feira (12/9)
Capa do Estado de Minas nesta sexta-feira (12/9) crédito: Reprodução

A condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi destaque em inúmeras manchetes de jornais impressos do Brasil nesta sexta-feira (12/9). O ex-presidente foi condenado a 27 anos de prisão pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de golpe de Estado, e outros quatro crimes.

A decisão, que uniu quatro votos favoráveis e um contrário ao longo de quatro dias de julgamento, ganhou repercussão nacional e internacional, estampando capas de jornais e refletindo a importância da condenação no cenário político do país. A sentença marca a primeira condenação de um ex-presidente por tentativa de golpe de Estado no Brasil.

Confira alguns destaques:

Capa do Estado de Minas nesta sexta-feira (12/9) Reprodução
Capa do jornal Correio Braziliense, do Diários Associados, nesta sexta-feira (12/9) Reprodução
Capa do jornal Folha de S. Paulo nesta sexta-feira (12/9) Reprodução
Capa do jornal O Estado de S. Paulo nesta sexta-feira (12/9) Reprodução
Capa do jornal O Globo nesta sexta-feira (12/9) Reprodução
Capa do jornal Extra nesta sexta-feira (12/9) Reprodução
Capa do jornal Meia Hora nesta sexta-feira (12/9) Reprodução
Condenação do Bolsonaro foi citado no The New York Times nesta sexta-feira (12/9) Reprodução

Tópicos relacionados:

alexandre-de-moraes jair-bolsonaro stf

