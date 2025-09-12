Bolsonaro condenado: veja capas dos jornais brasileiros
Ex-presidente foi condenado a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado; decisão repercute nas principais manchetes do país
compartilheSiga no
A condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi destaque em inúmeras manchetes de jornais impressos do Brasil nesta sexta-feira (12/9). O ex-presidente foi condenado a 27 anos de prisão pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de golpe de Estado, e outros quatro crimes.
A decisão, que uniu quatro votos favoráveis e um contrário ao longo de quatro dias de julgamento, ganhou repercussão nacional e internacional, estampando capas de jornais e refletindo a importância da condenação no cenário político do país. A sentença marca a primeira condenação de um ex-presidente por tentativa de golpe de Estado no Brasil.
- Carlos Bolsonaro ironiza delação de Mauro Cid: 'Parabéns pelo que fez'
- 'Condenação histórica', diz Economist; a reação da imprensa internacional sobre pena de 27 anos a Bolsonaro