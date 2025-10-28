Carlos Bolsonaro acusa Lula de usar Trump como 'palanque' e ataca Globo

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (PL-RJ) criticou o encontro entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o líder norte-americano Donald Trump, realizado nesse domingo (26/10) em Kuala Lumpur, na Malásia. Em publicação no X (antigo Twitter), nessa segunda-feira (27/10), o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro acusou o petista de usar a reunião como “palanque político”.

“Lula, o eterno trapaceiro, tenta mais uma vez usar o Presidente @realDonaldTrump como palanque político - com o apoio entusiasmado da Rede Globo - em seu velho projeto de se agarrar ao poder com a organização”, escreveu o parlamentar, em inglês, nas redes sociais.

A declaração de Carlos veio após Trump publicar uma foto ao lado de Lula, acompanhada de elogios ao presidente brasileiro e à relação entre os dois países. O americano disse estar confiante em “fechar bons negócios” com o Brasil e destacou o “bom relacionamento” com o petista.

- Lula, the eternal trickster, once again tries to use President @realDonaldTrump as a political platform - with the enthusiastic support of Rede Globo - in his old project of clinging to power with the organization. — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) October 27, 2025

O encontro, ocorrido à margem da Cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático (Asean), foi o primeiro entre os dois chefes de Estado desde que Washington impôs tarifas de até 50% sobre produtos brasileiros e anunciou sanções a autoridades do país.

A aproximação entre Lula e Trump gerou diferentes reações políticas no Brasil. Bolsonaristas destacaram o elogio de Trump ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e minimizaram os afagos ao petista. Também houve quem apontasse que, apesar da conversa, o governo brasileiro ainda não obteve avanços concretos nas negociações para o fim do tarifaço.

Já entre apoiadores do governo, o encontro foi interpretado como sinal de reaproximação diplomática e de retomada do diálogo entre Brasil e Estados Unidos após o de distanciamento político.