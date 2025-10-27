Trump chama Lula de 'vigoroso' e deseja feliz aniversário

Durante voo rumo ao Japão nesta segunda-feira (27/10), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comentou sobre a reunião que teve com Luiz Inácio Lula da Silva e elogiou o brasileiro em tom pessoal. Ao falar com jornalistas, o republicano descreveu Lula como “um cara muito vigoroso, na verdade, e muito impressionante”.

Trump afirmou que o encontro foi “muito bom” e, ao mesmo tempo, evitou se comprometer com um avanço imediato nas negociações comerciais entre Brasil e Estados Unidos. “Não sei se alguma coisa vai acontecer, mas veremos. Eles gostariam de fazer um acordo. Agora mesmo estão pagando, acho que 50% de tarifa”, disse.

O presidente americano ainda aproveitou a ocasião para felicitar Lula, que completa 80 anos neste dia 27. “Quero desejar feliz aniversário ao presidente”, declarou.

Já Lula manifestou expectativa de que um entendimento entre os dois países seja alcançado em breve, especialmente sobre a redução das tarifas impostas pelos Estados Unidos a produtos brasileiros, como aço e itens agrícolas.