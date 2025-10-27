Assine
TRUMP X BRASIL

Eduardo Bolsonaro sobre foto de Lula e Trump: 'Símbolo da derrota'

Para o deputado e filho do ex-presidente Bolsonaro, as imagens da reunião simbolizam a "derrota e a pequenez" de Lula

Estado de Minas
Estado de Minas
27/10/2025 14:04

Liberado pelo Conselho de Ética, Eduardo já faltou a 72% das sessões da Câmara
Liberado pelo Conselho de Ética, Eduardo já faltou a 72% das sessões da Câmara crédito: Platobr Politica

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) reagiu neste domingo (26/10) aos registros do encontro entre os presidentes Donald Trump e Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Para ele, as imagens da reunião simbolizam a “derrota e a pequenez” de Lula, que estaria se submetendo à “força inequívoca” do líder norte-americano.

“Precisamos aprender a diferenciar narrativa de realidade, jornalismo de assessoria. Vocês acham crível atrelar vitória a um regime de exceção sendo publicamente humilhado? Um regime de exceção que, há poucos meses, agia sem prestar contas a ninguém, sem qualquer consequência sobre seus atos?”, declarou o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro.

O encontro em Kuala Lumpur

Além das tarifas de 50% aplicadas pelos EUA sobre produtos brasileiros, o encontro tratou de sanções contra autoridades do Brasil, da crise venezuelana e de temas da relação bilateral. Segundo o chanceler Mauro Vieira, Lula entregou uma lista de reivindicações, incluindo a suspensão imediata do tarifaço e das sanções.

Lula demonstrou otimismo e disse acreditar que um acordo será fechado “nas próximas semanas”. O presidente afirmou que, se necessário, ligará diretamente para Trump ao longo das negociações. “Se depender de mim e dele, vai ter acordo”, declarou.

As conversas comerciais começaram nesta segunda, com a ida de representantes dos dois países a Washington. A delegação brasileira terá o vice-presidente Geraldo Alckmin, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

bolsonaro brasil donald-trump eduardo eduardo-bolsonaro eua jair-bolsonaro

