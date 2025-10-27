Trump volta a elogiar Lula, dá feliz aniversário, mas não garante acordo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a elogiar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta segunda-feira (27/10). Antes de embarcar para o Japão, Trump disse que a reunião que teve com Lula no domingo (26/10) foi "muito boa" e desejou um feliz aniversário para o líder brasileiro, que completa 80 anos hoje.

"Quero desejar feliz aniversário ao presidente, hoje é o aniversário dele. Ele é um cara muito vigoroso, na verdade, e foi muito impressionante”, disse Trump.

Apesar de classificar a reunião com Lula como "muito boa", Trump não garantiu um acordo entre os dois países. "Vamos ver o que acontece. Não sei se alguma coisa vai acontecer, mas veremos. Eles gostariam de fazer um acordo. Vamos ver, agora mesmo eles estão pagando 50% de tarifa", afirmou o republicano.

Também nesta segunda, Lula disse estar convencido de que em pouco tempo o Brasil e os Estados Unidos cheguem a uma solução. "Ele garantiu que vamos ter acordo e acho que vai ser mais rápido do que muita gente pensa. Estou convencido de que em poucos dias teremos uma solução definitiva entre Estados Unidos e Brasil para que a vida siga boa e alegre como dizia Gonzaguinha na sua música", citou o brasileiro.

Na conversa, Lula disse que expressou ao presidente norte-americano que as diferenças ideológicas entre eles devem ser superadas em benefício dos brasileiros e norte-americanos. “Agora não tem mais intermediários, é o presidente Lula com o presidente Trump. Gostemos ou não um do outro, nós temos que assumir a responsabilidade como chefes de Estado de saber que nossas ações têm que trazer benefício para o povo que nos elegeu”, frisou.