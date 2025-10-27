Lula completa 80 anos e se torna o primeiro presidente octogenário

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) completa 80 anos nesta segunda-feira (27/10). Com isso, o petista se tornou o primeiro presidente octogenário no exercício do cargo no país.

Durante visita oficial à Indonésia, na última quinta-feira, Lula anunciou que pretende disputar um quarto mandato em 2026. “Eu vou completar 80 anos, mas pode ter certeza que eu estou com a mesma energia de quando eu tinha 30 anos de idade. E vou disputar um quarto mandato no Brasil”, afirmou o petista, em Jacarta, durante um jantar oferecido pelo presidente indonésio, Prabowo Subianto.

Hoje, o presidente cumpre agenda na Malásia, onde participa da 47ª Cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático (Asean), e deve retornar ao Brasil nesta terça-feira (28). Nenhuma celebração oficial está prevista no país.

O mais velho a comandar o país

Com o aniversário, Lula consolida mais um recorde: é o presidente mais velho a exercer o cargo na história do Brasil. No último ano, ele já havia superado Michel Temer, que deixou o Planalto aos 78 anos. Antes, nomes como Getúlio Vargas (72), Ernesto Geisel (71) e Fernando Henrique Cardoso (71) encerraram seus mandatos ainda na casa dos 70 anos.

Mesmo assim, Lula tem apostado no discurso de vitalidade. Em meio a uma rotina intensa de viagens nacionais e internacionais, o presidente tem divulgado vídeos se exercitando, correndo pela rampa do Palácio do Planalto e participando de caminhadas públicas. “Quando falo que tenho 80 anos, mas energia de 30, vocês podem acreditar”, disse Lula recentemente, durante a posse do novo presidente do PT, Edinho Silva.

Duas datas de aniversário

Natural de Garanhuns (PE), o petista nasceu em 27 de outubro de 1945, embora o registro civil traga o dia 6 como data oficial. Filho de Dona Lindu e ex-metalúrgico, Lula chegou à Presidência em 2003, reelegeu-se em 2006 e retornou ao Planalto em 2023, após 12 anos afastado do poder e dois de prisão.

