ANIVERSÁRIO

Lula completa 80 anos e se torna o primeiro presidente octogenário

Lula celebra 80 anos dias depois de sinalizar que quer disputar um quarto mandato em 2026

Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
27/10/2025 09:26

Lula comemora 80 anos hoje
Lula comemora 80 anos hoje crédito: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) completa 80 anos nesta segunda-feira (27/10). Com isso, o petista se tornou o primeiro presidente octogenário no exercício do cargo no país.

Durante visita oficial à Indonésia, na última quinta-feira, Lula anunciou que pretende disputar um quarto mandato em 2026. “Eu vou completar 80 anos, mas pode ter certeza que eu estou com a mesma energia de quando eu tinha 30 anos de idade. E vou disputar um quarto mandato no Brasil”, afirmou o petista, em Jacarta, durante um jantar oferecido pelo presidente indonésio, Prabowo Subianto.

Hoje, o presidente cumpre agenda na Malásia, onde participa da 47ª Cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático (Asean), e deve retornar ao Brasil nesta terça-feira (28). Nenhuma celebração oficial está prevista no país.

O mais velho a comandar o país

Com o aniversário, Lula consolida mais um recorde: é o presidente mais velho a exercer o cargo na história do Brasil. No último ano, ele já havia superado Michel Temer, que deixou o Planalto aos 78 anos. Antes, nomes como Getúlio Vargas (72), Ernesto Geisel (71) e Fernando Henrique Cardoso (71) encerraram seus mandatos ainda na casa dos 70 anos.

Mesmo assim, Lula tem apostado no discurso de vitalidade. Em meio a uma rotina intensa de viagens nacionais e internacionais, o presidente tem divulgado vídeos se exercitando, correndo pela rampa do Palácio do Planalto e participando de caminhadas públicas. “Quando falo que tenho 80 anos, mas energia de 30, vocês podem acreditar”, disse Lula recentemente, durante a posse do novo presidente do PT, Edinho Silva.

Duas datas de aniversário

Natural de Garanhuns (PE), o petista nasceu em 27 de outubro de 1945, embora o registro civil traga o dia 6 como data oficial. Filho de Dona Lindu e ex-metalúrgico, Lula chegou à Presidência em 2003, reelegeu-se em 2006 e retornou ao Planalto em 2023, após 12 anos afastado do poder e dois de prisão.

Tópicos relacionados:

lula politica

overflay