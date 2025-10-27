'Em três reuniões comigo você vai perceber que o Bolsonaro era nada', teria dito Lula a Trump

KUALA LAMPUR, MALÁSIA (FOLHAPRESS) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que disse a Donald Trump, na reunião que fez com o americano na tarde de domingo (26), em Kuala Lumpur, na Malásia, que o ex-presidente Jair Bolsonaro é passado na política brasileira.



"E eu ainda disse para ele: com três reuniões que você fizer comigo, você vai perceber que o Bolsonaro era nada, praticamente. Era porque eu não converso em tom pessoal, eu converso em tom político, de interesse do meu país", afirmou.



O brasileiro ainda adicionou "rei morto, rei posto".



Os presidentes se encontraram no país asiático para conversar, principalmente, sobre as tarifas impostas por Trump ao Brasil. Outros temas, porém, também surgiram na reunião, entre eles a questão Bolsonaro, que foi introduzida pelo presidente brasileiro.



Lula afirmou que também falou com o americano sobre os dados citados na carta em que Trump anuncia o tarifaço. Na ocasião, as taxas impostas pelos EUA foram atreladas ao nome de Bolsonaro, e o americano diz no documento que o ex-presidente sofre perseguição da Justiça brasileira.



"Eu disse pra ele que o julgamento foi um julgamento muito sério, com provas muito contundentes, nenhuma prova da oposição. A prova é tudo de relato das pessoas que estão sendo julgadas", declarou Lula aos jornalistas da imprensa brasileira e internacional.



"Disse para ele a gravidade do que eles tentaram fazer no Brasil, disse que eles têm um plano para matar a mim, para matar o meu vice-presidente, para matar Alexandre de Moraes, e eles foram julgados com direito de defesa que eu não tive quando fui processado."



Lula se refere ao plano de golpe de Estado no Brasil, do fim de 2022, que envolveria matar o presidente eleito, o vice Geraldo Alckmin e Moraes.



Antes da reunião bilateral, ao ser questionado por jornalistas se a questão Bolsonaro faria parte da conversa entre os líderes, Trump deixou em aberto. "Sempre gostei dele. Sempre gostei dele. Sinto-me muito mal pelo que aconteceu. Sempre achei que ele era um cara honesto, mas, sabe, ele passou por muita coisa", disse Trump.



Integrantes do governo afirmaram que, quando o assunto foi apresentado por Lula, Trump teria ouvido, acolhido e não respondido.