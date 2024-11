26.08.2024 - Presidente da Rep..blica, Luiz In..cio Lula da Silva, durante reuni..o extraordin..ria do Conselho Nacional de Pol..tica Energ..tica ... CNPE, na sede do Minist..rio de Minas e Energia. Bras..lia - DF.......Foto: Ricardo Stuckert / PR

As investigações da Polícia Federal sobre um suposto plano de militares bolsonaristas para matar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, mostram que ao menos uma parte da estratégia chegou a ser colocada em prática.

A PF deflagrou na manhã desta terça-feira uma operação para prender suspeitos de envolvimento no plano, que o grupo havia batizado de “Punhal Verde Amarelo”. Os alvos são os chamados “kids pretos”, apelido dos militares das forças especiais do Exército.

Um dos investigados é o general da reserva Mário Fernandes, que ocupou posto de número dois na Secretaria Geral da Presidência da República durante a gestão de Bolsonaro — a certa altura do governo, ele chegou a ocupar interinamente o posto de ministro. Um agente da própria PF está entre os detidos.

Plano por escrito

O plano, segundo a PF, chegou a ser detalhado por escrito. Seria executado antes da posse de Lula e Alckmin. Alexandre de Moraes seria preso e morto em 15 de dezembro. A estratégia foi descoberta no curso das investigações que apuram se houve uma tentativa de golpe de Estado durante a troca de governo.

No caso de Alexandre de Moraes, havia mais detalhes de como a prisão e a execução ocorreriam e ao menos a parte inicial do plano chegou a ser colocada em prática pelos envolvidos, de acordo com fontes a par do caso.