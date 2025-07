72% veem erro de Trump ao impor tarifaço por Bolsonaro; para maioria, Lula acerta em reação

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A nova pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (16) mostra que 72% afirmam ser um erro de Donald Trump impor tarifas ao Brasil por causa de Jair Bolsonaro (PL) e, ao mesmo tempo, 53% dizem que o presidente Lula (PT) está certo ao reagir com reciprocidade.

A notícia da carta de Trump a Lula em que o presidente americano anuncia as tarifas ao Brasil chegou a 66% dos entrevistados, enquanto 33% responderam não saber do acontecido. No texto, Trump menciona e pede o fim do julgamento de Bolsonaro no STF (Supremo Tribunal Federal) pela trama golpista.



Apenas 19% dizem acreditar que o presidente americano está certo ao impor taxas com a justificativa de que há uma perseguição a Bolsonaro no Brasil. Já em relação a Lula, 39% respondem que o presidente está errado ao reagir com reciprocidade ao tarifaço - 8% não souberam responder.



A Genial/Quaest fez 2.004 entrevistas em 120 municípios, de quinta-feira (10) até segunda-feira (14). O levantamento da Quaest é financiado pela corretora de investimentos digital Genial Investimentos, controlada pelo banco Genial.



A margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.



Ao responderem sobre qual lado está fazendo o que é mais certo nesse embate, 44% escolhem Lula e o PT, 29% escolhem Bolsonaro e seus aliados, 15% respondem que nenhum dos dois, e 12% não sabem.



As opiniões também se dividem em relação ao motivo de Trump para impor tarifas ao Brasil: 26% dizem que foram as falas de Lula contra o americano durante o encontro dos Brics; 25% não sabem ou não responderam; 22% mencionam as ações do STF contra Bolsonaro; 17% atribuem à influência do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) nos EUA; e 10% citam as ações do Supremo contra big techs americanas.



O levantamento mostra que, para 55% dos entrevistados, Lula provocou Trump ao criticá-lo no encontro dos Brics. Para 31%, porém, não houve provocação.



Ainda segundo a pesquisa, 57% afirmam que Trump não tem o direito de criticar o processo em que Bolsonaro é réu no Supremo. Outros 36% dizem que ele tem direito.



São maioria os que dizem acreditar que as altas tarifas aos produtos brasileiros vão prejudicar sua vida (79%) e os que afirmam que Trump vai manter sua decisão (59%).



A pesquisa mostra também que Lula tem 40% de avaliação negativa ante 28% de avaliação positiva, uma oscilação positiva em relação à rodada anterior.



O governo Lula e o PT vêm culpando Bolsonaro pela sobretaxa de 50% a importações brasileiras a partir de agosto. Como mostrou a Folha de S.Paulo, o partido usou a ocasião para lançar a campanha "Defenda o Brasil", com as cores da bandeira brasileira.



A família Bolsonaro, por sua vez, vem defendendo que a solução para o tarifaço é uma "anistia ampla, geral e irrestrita" aos golpistas.



A medida de Trump foi influenciada por uma campanha conduzida nos EUA por Eduardo Bolsonaro para pressionar o governo americano a adotar medidas que pudessem constranger o STF.