BRASIL-EUA

Casa Branca publica novas fotos do encontro entre Lula e Trump

Presidentes se encontraram durante agenda na Malásia para conversar sobre negociações relativas às tarifas impostas ao Brasil

Repórter
27/10/2025 21:07

Presidente Lula e presidente Donald Trump se encontram durante agenda na Malásia
Presidente Lula e presidente Donald Trump se encontram durante agenda na Malásia crédito: Daniel Torok/The White House

O encontro entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Donald Trump nesta segunda-feira (27/10), durante viagem à Malásia, segue gerando burburinho. A Casa Branca postou fotos do encontro, feitas pelo fotógrafo deles.

Presidente Lula e presidente Donald Trump se encontram durante agenda na Malásia-Daniel Torok/The White House
Presidente Lula e presidente Donald Trump se encontram durante agenda na Malásia Daniel Torok/The White House
As fotos de Daniel Torok mostram os dois presidentes se abraçando e conversando com a ajuda do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e de servidores do Itamaraty.

Momentos da conversa entre os dois líderes também foram registrados. Em uma das imagens, aparece o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, conhecido por suas posições ideológicas alinhadas à extrema direita.

Rubio e outros integrantes do governo americano irão realizar negociações com os brasileiros para tratar das tarifas aplicadas a produtos importados pelos Estados Unidos.

