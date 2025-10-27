Casa Branca publica novas fotos do encontro entre Lula e Trump

O encontro entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Donald Trump nesta segunda-feira (27/10), durante viagem à Malásia, segue gerando burburinho. A Casa Branca postou fotos do encontro, feitas pelo fotógrafo deles.

As fotos de Daniel Torok mostram os dois presidentes se abraçando e conversando com a ajuda do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e de servidores do Itamaraty.

Momentos da conversa entre os dois líderes também foram registrados. Em uma das imagens, aparece o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, conhecido por suas posições ideológicas alinhadas à extrema direita.

Rubio e outros integrantes do governo americano irão realizar negociações com os brasileiros para tratar das tarifas aplicadas a produtos importados pelos Estados Unidos.