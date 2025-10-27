Morre Getúlio Afonso Porto Neiva, ex-prefeito de Teófilo Otoni

Morreu, nesta segunda-feira (27), Getúlio Afonso Porto Neiva, ex-prefeito de Teófilo Otoni, ex-deputado federal e um dos nomes mais emblemáticos da política mineira. Advogado e jornalista, Neiva consolidou-se como uma das vozes mais marcantes do cenário político estadual nas últimas décadas.

Conhecido pela oratória impecável e pela coragem de sustentar posições firmes, mesmo quando contrariavam consensos, construiu uma trajetória de respeito e admiração. “Foi amado, respeitado e, como todo grande homem público, também contestado — mas jamais ignorado”, descreve a nota de pesar divulgada por familiares e aliados.

Em 2016, um acidente vascular cerebral (AVC) o afastou das ruas e da tribuna. Desde então, permaneceu acamado, mas ativo em sua influência política. Nos últimos dias, um novo AVC o levou à internação no Hospital Santa Rosália, em Teófilo Otoni (MG), Vale do Mucuri, onde faleceu.

Getúlio Neiva deixa dois filhos e um legado que vai além de cargos e mandatos. É lembrado como gestor à frente do seu tempo, defensor do poder da palavra e da força da política como instrumento de transformação.

“Partiu o homem, permanece a história. Partiu o político, fica o símbolo. Partiu Getúlio Neiva e com ele, uma parte da memória viva de Minas Gerais”, registra a homenagem.

O velório e o sepultamento serão realizados em Teófilo Otoni.