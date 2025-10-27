Assine
STF determina que Poderes façam campanha ensinando como rastrear emendas

Tribunal de Contas e Ministério Público deverão editar normas sobre rastreabilidade de recursos enviados pelos deputados estaduais e vereadores para suas bases

Alessandra Mello
27/10/2025 14:50

Ministro Flávio Dino esteve em Belo Horizonte para participar do 16º Congresso Nacional do Ministério Público de Contas, em Belo Horizonte
Ministro Flávio Dino esteve em Belo Horizonte para participar do 16º Congresso Nacional do Ministério Público de Contas, em Belo Horizonte crédito: Jair Amaral/EM/D.A Press

Entre os meses de dezembro deste ano e março do ano que vem, Executivo, Legislativo e Judiciário deverão fazer campanhas publicitárias para informar o cidadão sobre como consultar, acompanhar e rastrear as emendas parlamentares. A determinação é do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Flávio Dino, relator da ação  proposta pelo PSOL que questiona a falta de mecanismos efetivos de controle sobre o uso desses recursos destinados pelos parlamentares (deputados e senadores) às suas bases eleitorais.  

Dino também determinou que os Tribunais de Contas e Ministérios Públicos de Contas encaminhem ao STF , até o fim deste ano, atos normativos editados para disciplinar a transparência e a rastreabilidade das emendas parlamentares nos âmbitos estaduais e municipais (recursos destinados pelos vereadores).

De acordo com o despacho, publicado nesta segunda-feira (27/10), as campanhas deverão ser veiculadas, com linguagem didática e acessível a toda população, em  emissoras comerciais, na internet e em veículos oficiais dos Poderes  explicando à população como acessar informações sobre a destinação e execução das emendas, e como denunciar irregularidades. “As campanhas deverão ser desenvolvidas em linguagem simples e acessível, estimulando a consulta às informações e a denúncia contra eventuais falhas ou ilegalidades”, determinou o ministro.

Para ele, é necessário, nesse momento,  um “esforço consistente de letramento digital”.  “Sob pena de a transparência permanecer meramente formal e, portanto, inoperante como instrumento de controle democrático”, afirma o ministro em seu despacho. 

De acordo com o ministro, que tem cobrado transparência e lastro na aplicação das emendas, a publicidade a ser veiculada deve ter "caráter educativo, informativo e de orientação social".

O Núcleo de Dados do Estado de Minas mostrou recentemente, em uma série de reportagens especiais, que deputados e senadores mineiros enviaram R$ 34,9 milhões às cidades para financiamento de apresentações musicais, por meio das chamadas emendas Pix, muitas sem prestação de contas. 

