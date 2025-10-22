Assine
DINHEIRO PÚBLICO

Vereador destinou R$ 478 mil em emendas para manifestações bolsonaristas

Valores serviram para contratar estrutura, como ambulância e banheiro químico para três atos em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)

22/10/2025 12:53 - atualizado em 22/10/2025 13:51

Manifestação bolsonarista em 29 de junho, na Avenida Paulista, em São Paulo (SP)
Manifestação bolsonarista em 29 de junho, na Avenida Paulista, em São Paulo (SP) crédito: Miguel SCHINCARIOL / AFP)

O vereador de São Paulo Gilberto Nascimento Jr. (PL) destinou R$ 478 mil em emendas parlamentares para financiar a estrutura de manifestações bolsonaristas na capital paulista neste ano.

Os valores, provenientes da Secretaria Municipal de Turismo de São Paulo, serviram para contratar estrutura, como ambulância e banheiro químico para três atos na Avenida Paulista em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Veja as datas e valores de cada manifestação abaixo.

  • 6 de abril: R$ 190.000,00
  • 29 de junho: R$ 142.754,11
  • 3 de agosto: R$ 145.710,92

Nos documentos de solicitação das execuções das emendas, Nascimento não especificou que o dinheiro seria destinado a tais manifestações. Ele escreveu apenas que se tratavam de “eventos” e colocou a data, horário e endereço dos atos.

Campos obrigatórios, como o objetivo da proposta, a justificativa, as metas e o beneficiário da emenda não foram preenchidos no documento. De qualquer maneira, os valores tiveram aval técnico do governo Ricardo Nunes (MDB) e foram liberados. Veja o detalhamento dos gastos para a manifestação de 3 de agosto, conforme o deputado.

  • 150 caixas de água mineral com 48 copos cada: R$ 9.121,50
  • 3 ambulâncias de remoção: R$ 2.410,20
  • 1 ambulância UTI: R$ 2.366,60
  • 42 banheiros químicos: R$ 11.453,82
  • Conjunto com 8 mesas e 32 cadeiras: R$ 533,74
  • 1.000 grades: R$ 36.950,00
  • 1.650 kits lanche: R$ 19.965,00
  • 50 passa cabos: R$ 2.499,50
  • 40 plotagens digitais: R$ 4.834,80
  • Diárias de 4 produtores executivos: R$ 10.520,08
  • 8 torres de observação: R$ 9.312,00

A assessoria do parlamentar, procurada pela reportagem do Estado de Minas, disse que as emendas "atenderam a todos os requisitos legais para a liberação dos recursos" e justificou que São Paulo "recebe constantemente grandes eventos que necessitam de equipamentos para organização da multidão e manutenção da ordem e segurança pública". 

Financiamento proibido

Conforme portaria conjunta da Secretaria Municipal da Casa Civil e Secretaria de Governo Municipal de 11 de dezembro de 2023, solicitações de execução de emendas para ações de cunho partidário "não serão avaliadas, em hipótese alguma”.

Por outro lado, a Prefeitura de São Paulo, procurada, afirmou que cabe a ela "garantir a ordem pública, a segurança e a integridade física dos participantes, independentemente da temática ou natureza da manifestação". 

A reportagem questionou a contradição entre o posicionamento e a portaria de dezembro de 2023, mas, até a última edição desta matéria, não recebeu retorno.

