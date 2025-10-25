Integrante do PL é flagrada pedindo parte de dinheiro de emenda parlamentar

Uma filiada ao Partido Liberal (PL) de Rio Claro (SP) foi flagrada em áudios pedindo de volta R$ 100 mil de uma emenda parlamentar de R$ 300 mil destinada ao município. A cobrança, segundo a própria gravação, seria uma espécie de “retorno” pelo repasse da verba.

O caso foi revelado pelo Metrópoles, que obteve as mensagens enviadas por Amanda Servidoni. Ela se apresenta como assessora da deputada estadual licenciada Valéria Bolsonaro (PL), atual secretária de Políticas para a Mulher no governo de Tarcísio de Freitas. Apesar de não ocupar cargo oficial na secretaria, Amanda atua em projetos sociais ligados à cidade e mantém proximidade com lideranças partidárias.

Em uma das gravações, Amanda pede que parte do valor repassado seja devolvido: “Ele [o prefeito] vai gastar 100 k com a pista… E nós estamos dando 300. Desses 300 eu quero pelo menos uns 100, entendeu? Não quero 10%...”. Em outro trecho, reforça: “É isso. É 100 e 100. Pronto. Para abrir mais [portas] nas outras cidades.”

Amanda é responsável pelo projeto “Mulheres pela Fé”, que tem Valéria Bolsonaro como madrinha. Em junho deste ano, ela se filiou ao PL em um ato ao lado do presidente da sigla, Valdemar Costa Neto. No mês passado, a deputada inaugurou um escritório político em Rio Claro, no mesmo imóvel onde funciona o projeto social.

Segundo a prefeitura, em 2024 uma emenda de R$ 300 mil da deputada foi utilizada para a compra de veículo para a área da Saúde. Já em 2023, o recurso foi enviado por meio de emenda Pix, sem detalhamento específico da destinação.

Procurada, Amanda confirmou a autoria de um dos áudios, disse trabalhar “com projetos” e negou que a conversa tivesse relação com emendas parlamentares. “Não tenho nada a declarar”, afirmou. A deputada Valéria Bolsonaro não se manifestou até o fechamento desta edição.