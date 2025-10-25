Trump confirma encontro com Lula durante cúpula da Asean na Malásia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou neste sábado (25/10) que se reunirá com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante a Cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático (Asean), na Malásia. O encontro está previsto para amanhã, à margem das reuniões multilaterais em Kuala Lumpur.

A declaração foi dada a jornalistas a bordo do Air Force One. Segundo Trump, além das tarifas aplicadas a produtos brasileiros, estarão em pauta as sanções impostas a autoridades do Brasil, incluindo ministros do Supremo Tribunal Federal e servidores ligados a programas governamentais.

Até então, nem a Casa Branca nem o Palácio do Planalto haviam confirmado oficialmente a agenda. Lula, no entanto, já havia manifestado expectativa pelo encontro. Na sexta-feira (24), em frente ao hotel onde está hospedado, disse acreditar que a conversa pode abrir caminho para reduzir tensões.

“Eu trabalho com otimismo que a gente possa encontrar uma solução. Não tem exigência dele e não tem exigência minha ainda. Vamos colocar na mesa os problemas e tentar encontrar uma saída”, afirmou.

Trump, por sua vez, sinalizou que pode rever o tarifaço de 50% sobre produtos brasileiros, mas condicionou a decisão. “Sob as circunstâncias certas”, respondeu quando questionado por repórteres.

O encontro será o primeiro entre os dois líderes desde o agravamento da crise comercial. Nos bastidores, diplomatas avaliam que a reunião representa uma oportunidade para reaproximação política entre Washington e Brasília.