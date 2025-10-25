Assine
overlay
Início Política
REUNIÃO DE LÍDERES

Trump confirma encontro com Lula durante cúpula da Asean na Malásia

Reunião está prevista para este domingo (26), à margem das reuniões multilaterais em Kuala Lumpur

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
25/10/2025 10:07

compartilhe

SIGA
x
O presidente dos EUA, Donald Trump, participa de uma mesa redonda sobre aplicação da lei no Salão de Jantar de Estado da Casa Branca em 23 de outubro de 2025 em Washington, DC. (Jim WATSON / AFP)
O presidente dos EUA, Donald Trump crédito: AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou neste sábado (25/10) que se reunirá com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante a Cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático (Asean), na Malásia. O encontro está previsto para amanhã, à margem das reuniões multilaterais em Kuala Lumpur.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A declaração foi dada a jornalistas a bordo do Air Force One. Segundo Trump, além das tarifas aplicadas a produtos brasileiros, estarão em pauta as sanções impostas a autoridades do Brasil, incluindo ministros do Supremo Tribunal Federal e servidores ligados a programas governamentais.

Leia Mais

Até então, nem a Casa Branca nem o Palácio do Planalto haviam confirmado oficialmente a agenda. Lula, no entanto, já havia manifestado expectativa pelo encontro. Na sexta-feira (24), em frente ao hotel onde está hospedado, disse acreditar que a conversa pode abrir caminho para reduzir tensões.

“Eu trabalho com otimismo que a gente possa encontrar uma solução. Não tem exigência dele e não tem exigência minha ainda. Vamos colocar na mesa os problemas e tentar encontrar uma saída”, afirmou.

Trump, por sua vez, sinalizou que pode rever o tarifaço de 50% sobre produtos brasileiros, mas condicionou a decisão. “Sob as circunstâncias certas”, respondeu quando questionado por repórteres.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia 

O encontro será o primeiro entre os dois líderes desde o agravamento da crise comercial. Nos bastidores, diplomatas avaliam que a reunião representa uma oportunidade para reaproximação política entre Washington e Brasília.

Tópicos relacionados:

brasil comercio estados-unidos eua lula tarifas trump

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay