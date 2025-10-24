Lula diz que traficantes ‘também são vítimas dos usuários’

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, em entrevista coletiva nesta sexta-feira (24/10), em Jacarta, capital da Indonésia, que os traficantes de drogas “são vítimas dos usuários também”.

O petista está em viagem oficial no sudeste asiático e comentou sobre a atuação militar do governo dos Estados Unidos no mar do Caribe, sob a justificativa de combater o tráfico internacional de drogas na Venezuela.

“Você não pode simplesmente dizer que vai invadir, que vai combater o narcotráfico na terra dos outros, sem levar em conta a constituição dos outros países, a autodeterminação dos povos, a soberania territorial”, disse.

Lula tem encontro marcado com o presidente dos EUA, Donald Trump, neste domingo (26/10), na Malásia, onde desembarcou hoje. Ele adiantou que pode tratar do assunto do tráfico na Venezuela com o líder americano, “porque o mundo não pode continuar nessa polarização”.

Traficantes vítimas dos usuários

“Toda vez que a gente fala de combater as drogas, possivelmente fosse mais fácil combater os nossos viciados internamente. Os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são vítimas dos usuários também. Ou seja, tem uma troca de gente que vende porque tem gente que compra”, avaliou o presidente.

A declaração rapidamente repercutiu nas redes sociais de políticos e influenciadores de direita.

“Lula acaba de anunciar que traficantes são vítimas dos usuários. No ritmo que vai, daqui a pouco o PCC vira ONG”, escreveu o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), no X (antigo Twitter).