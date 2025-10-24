Lula se justifica após fala sobre traficantes: 'Frase mal colocada'

Após afirmar que “traficantes também são vítimas dos usuários”, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se justificou em post no X (antigo Twitter) nesta sexta-feira (24/10).

A publicação foi divulgada à 1h da manhã no horário de Kuala Lumpur, capital da Malásia, onde o presidente cumpre agenda oficial. 13 horas antes, quando ainda estava em Jacarta, na Indonésia, Lula concedeu entrevista coletiva em que disse a frase sobre os traficantes, grande alvo de críticas da oposição.

“Fiz uma frase mal colocada nesta quinta e quero dizer que meu posicionamento é muito claro contra os traficantes e o crime organizado. Mais importante do que as palavras são as ações que o meu governo vem realizando, como é o caso da maior operação da história contra o crime organizado, o encaminhamento ao Congresso da PEC da Segurança Pública e os recordes na apreensão de drogas no país. Continuaremos firmes no enfrentamento ao tráfico de drogas e ao crime organizado”, publicou o petista.

Frase de Lula sobre traficantes

O presidente foi questionado sobre a política do governo dos Estados Unidos de cerco militar ao mar do Caribe, sob o pretexto de combater o narcotráfico na Venezuela. Lula, que tem encontro marcado com o presidente americano, Donald Trump, no domingo (26/10), admitiu a possibilidade de discutir com ele o tema.

“Você não pode simplesmente dizer que vai invadir, que vai combater o narcotráfico na terra dos outros, sem levar em conta a constituição dos outros países, a autodeterminação dos povos, a soberania territorial”, disse.

Os EUA já atacaram diversas embarcações próximas à costa da Venezuela, matando acusados de tráfico internacional de drogas. Para o secretário de Guerra de Trump, Pete Hegseth, os criminosos devem ser tratados “como a Al-Qaeda”.

Para Lula, o enfoque no combate às drogas deve ser outro, e daí veio a declaração que gerou polêmica.

“Toda vez que a gente fala de combater as drogas, possivelmente fosse mais fácil combater os nossos viciados internamente. Os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são vítimas dos usuários também. Ou seja, tem uma troca de gente que vende porque tem gente que compra”, avaliou o presidente.

