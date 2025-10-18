PL amplia pressão sobre Bolsonaro

A cúpula do PL deu até o final do ano para Jair Bolsonaro decidir quem será seu candidato ao Planalto em 2026. A pressão em cima do ex-presidente aumentou devido às últimas pesquisas, que apontam a liderança de Lula em todos os cenários, no primeiro e no segundo turno, a um ano da eleição.

A avaliação é que o bolsonarismo precisa começar a trabalhar em cima de um único nome para viabilizá-lo contra Lula em 2026. Integrantes do PL apontam também que Lula já está em pré-campanha, enquanto o campo da direita não consegue definir um nome.

No momento, o campo político conta com pelo menos cinco possíveis presidenciáveis: Michelle Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, Ratinho Júnior, Ronaldo Caiado e Eduardo Bolsonaro. Nenhum dos nomes, segundo as últimas pesquisas da Genial Investimentos/Quaest, tem viabilidade contra Lula no momento.

O PL precisa que Bolsonaro e sua família já iniciem 2026 apoiando um nome ao Planalto e que não haja qualquer divisão na direita. O partido considera que se siglas como PP e União Brasil lançarem um nome e o PL outro, Lula tem chance de vencer no primeiro turno.

O desafio, admitem integrantes do partido, será passar por cima das ambições de Eduardo Bolsonaro, que diz que será candidato ao Planalto no próximo ano.