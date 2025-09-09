A festa do Centrão nas emendas Pix liberadas pelo governo Lula

Em meio à campanha pela anistia de Jair Bolsonaro no Congresso e a ameaça de debandada de partidos da base aliada, o governo empenhou, de uma só vez, R$ 2,2 bilhões em emendas Pix, que estavam travadas no primeiro semestre pelo ministro do STF Flávio Dino. Um levantamento feito a pedido da coluna pela Central das Emendas mostra quem são os parlamentares mais beneficiados (veja lista ao fim do texto).

Dos 20 deputados com mais dinheiro empenhado, 13 são de partidos do Centrão e quatro são do PL. Entre os dez senadores do ranking, três são do PL, seis do Centrão e apenas um não é desse grupo: o senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, que ocupa interinamente a liderança do governo no Senado.

Os parlamentares propuseram emendas Pix no valor total de R$ 7,3 bilhões este ano. Criticada pela dificuldade de ser fiscalizada, essa modalidade de emenda individual é usada por deputados e senadores de todas as legendas e, agora, tem regras impostas por Dino para facilitar o escrutínio dos valores. Antes, o dinheiro era liberado sem a necessidade de projeto que justificasse o uso do recurso. Agora, as emendas precisam ter um projeto.

Na Câmara, apenas 73 dos 513 deputados não fizeram uso desse mecanismo, por meio do qual cada um pode gastar até R$ 18,6 milhões em 2025. Entre os 440 deputados que apresentaram emendas Pix, o valor totalizou R$ 5,7 bilhões. Conforme o levantamento, 36 deputados apresentaram os valores mais altos, a partir de R$ 18 milhões. Por enquanto, 70 deputados não receberam nenhum empenho de dinheiro para liberar suas emendas.

O deputado Alberto Mourão, do MDB, está no topo da lista da Câmara, com R$ 17,8 milhões empenhados. O segundo colocado é Fábio Macedo, do Podemos, com R$ 1 milhão a menos que o colega emedebista, seguido por Juarez Costa, do MDB, com R$ 16,4 milhões, e Marcio Honaiser, do PDT, com R$ 14,8 milhões. Licenciada da Câmara, a ministra Gleisi Hoffmann foi a que recebeu o menor valor de empenho até agora: R$ 297 mil.

No Senado, cada parlamentar poderia propor emendas Pix no valor máximo de R$ 34,2 milhões. Dos 81 senadores, 67 o fizeram. O governo já empenhou cerca de R$ 488 milhões dessas emendas, valor que corresponde a 30% do total de R$ 1,6 bilhão proposto pelos senadores. O senador Lucas Barreto, do PSD, lidera o ranking com R$ 18,5 milhões. Em seguida vêm três senadores do PL: Rogério Marinho (R$ 18,2 milhões), Jaime Bagattoli (R$ 17,6 milhões) e Marcos Rogério (R$ 17,1 milhões).

Confira abaixo os parlamentares mais agraciados com empenhos das emendas Pix: