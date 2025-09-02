Presa na Itália, Carla Zambelli empenhou R$ 18,2 milhões em emendas

Carla Zambelli, a deputada condenada pelo STF e presa na Itália, não dá as caras na Câmara há meses, mas empenhou R$ 18,2 milhões em emendas individuais este ano. A maioria dos empenhos feitos é posterior à decretação de sua prisão, em junho, quando a bolsonarista foi considerada foragida. Formalmente, a deputada está de licença médica, tendo 19 ausências justificadas.

Todas as emendas de Zambelli são da área de saúde e contemplam prefeituras paulistas alinhadas a Jair Bolsonaro. Cada deputado tem o direito de empenhar R$ 37 milhões em emendas este ano. O que chama a atenção é que as emendas continuam saindo do gabinete de Zambelli mesmo ela estando presa na Itália. Seu gabinete, segundo o portal da Câmara, conta com 9 funcionários em atividade.

A maior emenda é destinada a Fernandópolis, governada por João Paulo Cantarella, do PL, mesmo partido de Zambelli. A cidade tem 72 mil habitantes e a emenda da deputada destina nada menos que R$ 3,5 milhões (algo em torno de R$ 48,6 por habitante). O apoio da deputada já era esperado pelo prefeito Cantarella, que anunciou que receberia sua ajuda assim que foi eleito, no ano passado. Apesar da emenda feita, o recurso ainda não chegou.

Com 60 mil habitantes, Jaguariuna, do prefeito bolsonarista Davi Neto, ganhou emenda no valor de R$ 2 milhões (cerca de R$ 33,3 por habitante). A deputada contemplou 23 municípios, incluindo São Paulo, que ganhou emenda de R$ 600 mil.

Dos 18,2 milhões, até agora foram pagos pela União R$ 400 mil. Os dados constam da plataforma Central das Emendas.