Emendas de Eduardo Bolsonaro, ausente da Câmara, crescem em R$ 7 milhões

Eduardo Bolsonaro já destinou R$ 24,5 milhões em emendas parlamentares este ano

Tatiana Farah
Repórter
30/08/2025 02:01

Com mais faltas que presenças na Câmara, Eduardo Bolsonaro aumentou em R$ 7 milhões suas emendas parlamentares este mês. Como a coluna mostrou, até julho, mesmo estando quatro meses fora do Brasil, o deputado havia empenhado R$ 17,5 milhões em repasses individuais. Agora, esse valor saltou para R$ 24,5 milhões.

Os dados foram levantados pela coluna na plataforma Central das Emendas, que monitora todos os repasses parlamentares. Cada deputado tem, em 2025, o direito de destinar R$ 37 milhões em emendas individuais.

O caixa de Eduardo Bolsonaro continua girando mesmo com ele nos Estados Unidos. Esta semana, a coluna visitou seu gabinete e, dos nove funcionários contratados por ele, apenas três estavam na Câmara.

Desde o início do ano, Eduardo Bolsonaro marcou presença em apenas 13 sessões, incluindo as híbridas, nas quais ele podia comparecer online, sem estar em Brasília. As faltas não justificadas já superam esse número. De acordo com o site da Câmara, chegam a 15 as ausências de Eduardo, além de uma falta justificada, quando ele apresentou atestado médico para se licenciar.

