'ESQUERDOGATA'

Influencer presa por injúria racial é filiada ao PT

Aline Bardy Dutra pediu desculpas pelo comportamento e alegou que a situação foi causada pela mistura de remédios controlados e álcool

Estado de Minas
Estado de Minas
Repórter
27/10/2025 20:01 - atualizado em 27/10/2025 20:03

A influencer Aline Bardy Dutra, mais conhecida como 'Esquerdogata', foi presa por cometer injúria racial contra policiais em Ribeirão Preto
A influencer Aline Bardy Dutra, mais conhecida como 'Esquerdogata', foi presa por cometer injúria racial contra policiais em Ribeirão Preto crédito: Reprodução/Instagram

A influencer Aline Bardy Dutra, conhecida como "Esquerdogata", foi presa no sábado (25/10), acusada de ter cometido injúria racial contra policiais em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo.

Filiada ao Partido dos Trabalhadores desde 2022, ela tem redes sociais com muitas publicações em defesa do governo petista e críticas ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

No vídeo divulgado nas redes sociais, Aline debocha dos policiais por não saberem conjugar verbos, ironiza os salários da categoria e afirma que o calçado que usava custava o mesmo que o veículo deles.

Nas imagens, ela ainda diz que sua prisão poderia ajudá-la a ser eleita deputada.

A influencer pediu desculpas pela situação e afirmou que o comportamento foi decorrente do uso de álcool e de remédios controlados. Ela passou por audiência de custódia e acabou sendo solta.

