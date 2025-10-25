Jones Manoel sobre Nikolas: 'Fala de tudo, menos dos problemas de Minas'

O historiador e influencer Jones Manoel respondeu a uma publicação no X (antigo Twitter) sobre comentários do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) sobre o seu físico em uma foto sem camisa. A resposta foi publicada neste sábado (25/10), mas a "discussão" já movimenta a rede desde quinta-feira (23/10).

"Ele fala tudo menos dos problemas de Minas Gerais. Você, trabalhador mineiro, ajuda a pagar 45 mil reais por mês para esse vagabundo não fazer nada de útil - e só prejudicar o país", publicou Jones.

Dias antes, o influencer também teria retrucado comentário do deputado. "VAGABUNDO, por que você não vai trabalhar ao invés de ficar no Twitter conversando merda e falando do meu peitoral? Esse animal ganha 45 mil por mês para ficar twittando", reclamou.

A publicação de Nikolas foi feita em resposta a uma publicação nas redes sociais que comparava ele com o militante comunista Jones Manoel e perguntava "quem parecia ter mais testosterona?".

sou mais eu do que essa teta feia ai kkkkkkkk pic.twitter.com/p8ceEWvGbw — Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) October 23, 2025

"Sou mais eu do que essa teta feia ai", disse o parlamentar mineiro antes da resposta do influencer pernambucano.

Quem é Jones Manoel?

Influenciador e militante comunista, Jones Manoel acumula mais de 1,6 milhão de seguidores no Instagram. Aos 35 anos, tem ganhado maior relevância nos últimos meses por meio da participação em debates políticos.

Jones já debateu com o deputado estadual mineiro Cristiano Caporezzo (PL) e o deputado federal Kim Kataguiri (União Brasil-SP), entre outros políticos. Outro vídeo do militante que gerou grande repercussão foi um debate contra 20 conservadores, que soma 3,5 milhões de visualizações no Youtube.

Ele tem graduação em História e mestrado em Serviço Social, ambos pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e já publicou sete livros.