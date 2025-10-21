Nikolas diz que 'está valendo a pena ser de esquerda' e Zema curte; veja

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) publicou um vídeo em que faz críticas à esquerda e, indiretamente, ao presidente Lula (PT). Em menos de 24 horas, o post já acumula mais de 1 milhão de curtidas, 29 mil comentários, 90 mil publicações e 100 mil compartilhamentos. O governador de Minas, Romeu Zema (Novo) curtiu e apoiou a publicação.

No post, divulgado no Instagram nessa segunda-feira (20/10), o parlamentar afirma que “está valendo a pena ser de esquerda” e acusa o campo político de mentir compulsivamente.

“Você promete picanha para ser eleito, é eleito, e a picanha some. Diz que não vai colocar amigo no STF, coloca três. Quebra estatal, rouba velhinhos, e ninguém vai para a rua. Arrecada três trilhões em imposto e ainda fala que está sem dinheiro”, disse.

Nikolas não cita diretamente o presidente Lula, mas faz críticas geralmente atribuídas a ele. A picanha foi promessa de campanha do petista, que disse à época, que o pobre voltaria a comer picanha. Sobre o STF, a crítica é direcionada ao fato do presidente ter três indicações neste mandato. Ao dizer “rouba velhinhos”, o deputado bolsonarista ainda tenta vincular o escândalo de fraudes no INSS ao governo petista, mesmo que não haja comprovação desse envolvimento.

“Ser de esquerda no Brasil é jogar no modo fácil. Você mente, rouba, gasta, quebra e ainda sai de vítima. Se tudo der errado, fala que não era esquerda, era outra coisa. Estou começando a acreditar que o que a gente está vivendo não é uma crise, é um plano”, completou.

Reação de Zema

O governador mineiro curtiu o vídeo e escreveu comentário de apoio. “Não é acidente, é plano”, endossou Zema.

O vice-governador, Mateus Simões (Novo), que está prestes a se filiar ao PSD para disputar pelo Palácio Tiradentes em 2026, também curtiu a publicação de Nikolas, mas não comentou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Nikolas soma 18,6 milhões de seguidores no Instagram e é, disparado, o político brasileiro com mais engajamento.

