Nikolas ataca Felca: 'Modinha que se juntou ao que mais criticava'

Deputado bolsonarista ironiza influenciador após confirmação de sua estreia na TV Globo, em quadro sobre saúde mental e redes sociais

Repórter
21/10/2025 10:06

Nikolas Ferreira e Felca
Nikolas critica Felca após anúncio de quadro no "Fantástico": "modinha" crédito: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados/Reprodução/Redes Sociais

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) criticou o influenciador digital Felca, que recentemente teve confirmada sua estreia em um quadro do programa “Fantástico”, da TV Globo, previsto para 2026. Em uma postagem no X (antigo Twitter) no domingo (19/10), o parlamentar mineiro publicou um meme acusando o youtuber de hipocrisia e de ter se tornado "uma modinha".

A publicação traz uma montagem com seis imagens que, segundo o parlamentar, ilustrariam “duas fases” de Felca. Na primeira parte, o deputado usa uma foto antiga do youtuber, quando ele produzia vídeos criticando as chamadas “lives de NPC”, acompanhada da legenda: “começou criticando modinha”.

Já na sequência, Nikolas mostra imagens de Felca em um ensaio para a revista Elle Brasil, da qual foi capa. Na imagem ao lado, aparece o influenciador Felipe Neto, insinuando que Felca teria aderido ao comportamento que antes criticava.

A montagem termina com fotos de Felca ao lado da jornalista Maju Coutinho, em referência ao novo projeto do influenciador na Globo. A iniciativa da emissora veio após Felca viralizar com um vídeo sobre adultização e saúde mental, o que motivou o convite para comandar o quadro no programa.

O espaço abordará temas como autoestima, relacionamentos, bullying e transtornos emocionais nas redes sociais.

