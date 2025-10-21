Nikolas ataca Felca: 'Modinha que se juntou ao que mais criticava'

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) criticou o influenciador digital Felca, que recentemente teve confirmada sua estreia em um quadro do programa “Fantástico”, da TV Globo, previsto para 2026. Em uma postagem no X (antigo Twitter) no domingo (19/10), o parlamentar mineiro publicou um meme acusando o youtuber de hipocrisia e de ter se tornado "uma modinha".

A publicação traz uma montagem com seis imagens que, segundo o parlamentar, ilustrariam “duas fases” de Felca. Na primeira parte, o deputado usa uma foto antiga do youtuber, quando ele produzia vídeos criticando as chamadas “lives de NPC”, acompanhada da legenda: “começou criticando modinha”.

Já na sequência, Nikolas mostra imagens de Felca em um ensaio para a revista Elle Brasil, da qual foi capa. Na imagem ao lado, aparece o influenciador Felipe Neto, insinuando que Felca teria aderido ao comportamento que antes criticava.

A montagem termina com fotos de Felca ao lado da jornalista Maju Coutinho, em referência ao novo projeto do influenciador na Globo. A iniciativa da emissora veio após Felca viralizar com um vídeo sobre adultização e saúde mental, o que motivou o convite para comandar o quadro no programa.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O espaço abordará temas como autoestima, relacionamentos, bullying e transtornos emocionais nas redes sociais.