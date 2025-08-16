'Não há bala de prata', pesquisador analisa eco político do vídeo de Felca

Jornalista formado pela UFMG, repórter de Política do jornal Estado de Minas com passagem pela editoria de Gerais e pela redação do jornal Hoje em Dia

Em meio ao turbilhão vivido na política brasileira com direito a tarifaço dos Estados Unidos, motim de parlamentares nas mesas diretoras do Congresso Nacional e o decreto de prisão domiciliar de um ex-presidente, o vídeo de um youtuber suspendeu a pauta e mobilizou um debate sobre o combate à pedofilia e a regulamentação das redes sociais no país.

Em entrevista ao Estado de Minas, Fabro Steibel, diretor executivo do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro (ITS Rio), discute o atual estágio do debate sobre o impacto das redes sociais no Brasil à luz da repercussão do vídeo do paranaense Felca expondo casos de adultização e erotização de menores de idade e como as grandes plataformas não restringem conteúdos que se tornam alvos de perfis ligados ao consumo e divulgação de pornografia infantil.

Em uma semana, o vídeo de Felca bateu marcas importantes dentro e fora da internet. Com quase 40 milhões de visualizações no YouTube, a publicação já provocou a criação de mais de 30 projetos de lei no Congresso Nacional e centenas em assembleias legislativas e câmaras municipais pelo Brasil. A pauta une partidos como PT, PSOL e PSB ao PL, União Brasil e o PP.

Steibel analisa o cenário e explica como a “bala de prata” para a resolução do problema passa por encontrar uma convergência entre a regulação das redes defendidas à esquerda e a punição aos pedófilos decantada à direita.

Quais as dificuldades em atingir os direitos digitais das crianças e adolescentes em um contexto de uso constante das redes sociais?

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) já trazia grandes provisões para a proteção de crianças e adolescentes. O problema é que os produtos digitais foram inicialmente desenvolvidos para adultos, e só agora se pensa mais nas crianças. Isso gera dificuldade em atingir os direitos digitais delas, pois os produtos internacionais e nacionais não eram, inicialmente, pensados para esse público. Gradativamente, houve uma preocupação com a criação de produtos próprios para crianças e adolescentes, como o YouTube Kids. Vários problemas surgem nas plataformas digitais, como magreza, bulimia, pedofilia, abuso de menores e recrutamento para trabalho infantil.

E como você avalia a forma como a questão está sendo debatida no cenário político atual?

Esquerda e direita concordam que é um problema. O que elas discordam sobre qual o remédio para isso. Para a esquerda, geralmente o controle é você usar o Estado para controlar até onde as empresas podem ir, para que elas obedeçam à lei. Um lado vai dizer que isso é demais, o outro vai dizer que isso é de menos, mas a ideia é usar as ferramentas do Estado para controlar as empresas. Do lado da direita, você vai ter outra perspectiva que é deixar que o mercado resolva. Que se aumente a concorrência. Nenhum desses remédios é perfeito e nenhum funcionou.

Ao colocar o governo para moderar conteúdo, eventualmente ele vai começar a escolher o que é conteúdo ruim ou não. Isso acontece com propaganda eleitoral, com direito de resposta. Isso já aconteceu várias vezes. Esse é um dos defeitos do modelo. Por outro lado, se você deixar todo mundo livre e com a regulação pela concorrência, o que pode acontecer é que essas grandes plataformas se unam e não regulem nenhum tipo de conteúdo, porque assim é melhor para elas. E aí você não tem negociação com eles. Você pode dizer para mudarem, mas se todo mundo operar igual, também não funciona isso. E você tem um problema real que vem crescendo, que tem cada vez mais dados e cada vez mais detalhes.

Tanto a esquerda quanto a direita têm alguns argumentos certos e alguns argumentos errados. O melhor seria a gente ter uma argumentação sincera sobre o que funciona para criança, ou seja, não é sobre esquerda e direita, mas para a criança. Mas o Legislativo associa a discussão de um tema com quem propõe e todo mundo quer ser o pai ou a mãe da solução. Neste embate, faz 10 anos que a gente não consegue passar uma legislação decente para pensar em crianças e adolescentes.





O quanto essa discussão se encaixa no debate atual de regulação das próprias mídias ou de responsabilização das redes sociais em relação aos conteúdos que elas distribuem?

O Brasil escolheu fazer o Marco Civil da internet. Ele vai ter uma previsão dizendo que o conteúdo na rede é responsabilizável. Mas aquele que transmite não é responsabilizado diretamente por aquilo que é postado por outro. Para que que isso foi feito? Isso foi feito com a ideia de liberdade de expressão. Porque senão você vai pegar os valores da plataforma, e ela que vai dizer o que pode e o que não pode. À época, havia evidências de que isso seria danoso.

Essa responsabilidade dos intermediários é subjetiva. Se for na publicidade que ele vende, se for em alguma coisa que a empresa faz, ela é responsável. Mas se for você que põe um produto, você responde. E a gente colocou o Judiciário como mentor desse processo. Eu acredito que essa seja a melhor solução, o que não significa que seja boa. Mas é melhor que deixar o Executivo, que pode estar envolvido nisso, o Legislativo, a própria empresa, ou o dinheiro determinar as regras. É uma solução importante.

O que a gente está discutindo agora é o seguinte: será que tudo tem que ir para o Judiciário? Será que não tem coisas que, pela escala e pela facilidade de ação, não deveriam ser resolvidas antes do Judiciário? A decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o tema determina que a responsabilidade é de quem posta, mas em casos de conteúdos específicos, quem transmite tem um pouco mais de responsabilidade.

O projeto de lei (PL) das fake news dizia a mesma coisa.Ele mantinha a liberdade de expressão, mas determinava que alguns tipos de conteúdo precisariam de uma moderação diferente e aí atribuía uma responsabilidade objetiva para as empresas. Obviamente, estamos falando de um setor que não quer ser responsabilizado porque isso reduz a quantidade do que eles podem fazer e, por isso, eles vão ser contra. Então, o lobby é racionalmente explicável.



A solução está no meio do caminho, mas é difícil. Depois da decisão do Supremo, canais de comunistas e monarquistas foram retirados do ar. Será que fizeram discurso de ódio? Não dá para saber. Mas se a plataforma achou que sim, está fora. Ao pedir que as plataformas retirem mais conteúdo, há sobre-remoção de conteúdo. É melhor que deixar para o judiciário? Pode ser. Mas o ideal seria resolver problemas específicos, não com uma regra geral.

Nesse caso da proteção às crianças seria possível pensar em uma regulação específica?

Sim e não. A Inglaterra, por exemplo, colocou lei dizendo que há obrigação de saber a idade das pessoas. Isso tem problemas: tirar fotos, identificar crianças, evasão de profissão, algoritmos para identificar adultos ou não, contas que pais passam para crianças. Há vários buracos nesse processo.

Há quem diga que não é a plataforma que tem que tirar alguém, mas o aparelho. Se o computador for para criança, só recebe conteúdo infantil. As plataformas diriam que a culpa é de quem faz o aparelho (Apple e Android), e vice-versa. Não existe bala de prata. A decisão do Estado deveria endereçar problemas específicos e mitigar o que pode dar errado, pois qualquer decisão criará problemas.

Como você avalia as dificuldades do Brasil em avançar no debate sobre uma utilização racional e legal da comunicação digital?



O PL das Fake News, por exemplo, começou no Senado. Nós fomos consultados sobre o texto e a primeira coisa que eu disse foi que estava longo demais. Viraria uma árvore de Natal. O projeto original foi tirado, um substituto mudou muita coisa. Houve discussão durante um ano. O PL não era sobre fake news, mas ganhou essa pecha. Tinha mecanismos para lidar com a utilização que está sendo colocada agora, mas o problema é que o Congresso precisa funcionar com consenso.

É errado dizer que foram as big techs que afundaram o PL, mas sim elas estavam contra. Mas os grandes grupos de comunicação queriam uma coisa, a Secretaria de Comunicação outra, o Ministério da Justiça outra, as escolas outra. Ficaram muitos stakeholders. A estratégia do relator foi boa: pegar um pedaço que cada um queria e colocar dentro. Foi assim que entrou o direito de remuneração do jornalismo, por exemplo. O problema é que pode incluir algo que algum stakeholder se recusa a combinar. Na busca de apoio, há risco de fragmentação. A liderança ficou frágil. A direita se uniu na ideia de que qualquer regulação de liberdade de expressão é pior que nenhuma regulação, e não houve votos suficientes. Tornou-se proibido falar do PL das Fake News, e ele foi para a gaveta.

Agora essa discussão vai voltar. Há dezenas de PLs acontecendo. O presidente Lula disse que vai colocar algo no ar. É importante essa discussão. Espero que achemos algo consensual. Mas se quisermos resolver todos os problemas da internet nessa lei, há grande chance de acontecer o que aconteceu com o PL das Fake News antes: ir para o lixo.

Existe algum caminho para essa discussão que não inclua a possibilidade de que as plataformas ajudem a restringir a veiculação de conteúdos criminosos?

A melhor solução distribui responsabilidades. Há responsabilidade da plataforma: elas precisam investir mais em moderação de conteúdo e propaganda, monitorar melhor a viralização de conteúdos. Haverá margem de erro, mas pequena. Isso é que se espera das plataformas.

O governo tem que colocar de pé um sistema de identidade digital que permita identificar uma criança. Senão, duplicaremos o Gov.br dentro das plataformas e isso é uma péssima solução. O Ministério da Gestão e Inovação tem essa tarefa. Ser fácil e objetivo dizer quem é criança na internet é o que precisamos.

Os influenciadores que criam um modelo de negócio fazendo esse tipo de conteúdo, que beira o ilícito ou é ilícito, também têm que ser responsabilizados. Os políticos também entram nessa conta porque certos debates políticos podem incorrer em crimes e aí tudo fica ainda mais complicado.

Então perceba que não são só as plataformas, é todo um ecossistema. Uma regulação tem que lidar com todos esses aspectos. Além disso, a polícia tem que estar melhor equipada, as penas ajustadas, os mecanismos de investigação adequados. Há dificuldade, pois é um problema super complexo com muitas responsabilidades, e não conseguimos chegar a um consenso que funcione.

A regulação não resolve tudo, mas quando a regulação não avança, o mercado dita as regras. E o mercado disse que a atenção a esses conteúdos é boa para os negócios. Criamos uma economia ao redor disso. O Estado tem que combater essa economia. Tem gente ganhando dinheiro com isso.

Minha estratégia seria o "follow the money" (siga o dinheiro): quem está lucrando com isso? O tio que fala piada preconceituosa sempre existiu, mas ele é diferente de um canal de comunicação, político ou plataforma que lucra milhões fazendo isso. É sistematizado. Por isso, "follow the money" é a melhor solução, pois pega no problema profissional. Tira o problema amador. Foca em quem lucra profissionalmente. Se tirar quem investe dinheiro para criar, distribuir conteúdo etc., diminui a quantidade.



