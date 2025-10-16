Vereadora de SP critica Nikolas: 'Traiu as pautas da direita'

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

A vereadora de São Paulo Amanda Vettorazzo (União Brasil), coordenadora nacional do Movimento Brasil Livre (MBL), publicou um vídeo em redes sociais em que rebate declarações do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG). O parlamentar havia ironizado o grupo durante participação em um podcast, insinuando que o movimento vive de “pedir atenção”.

Durante a entrevista, Nikolas foi questionado sobre o episódio em que Amanda recebeu ameaças de facções criminosas. Em tom de deboche, o deputado preferiu não responder diretamente.

“Eu não vou responder à pergunta, porque é inacreditável como tem um grupo aí, os caras são mendigos. Se a gente não fizer vídeo, falar qualquer coisa, eles nunca mais conseguem fazer nada. ‘Me dá atenção, por favor, gente. Cita meu nome, porque eu preciso fazer um vídeo reagindo a você’. Eu deixo um pouquinho de like lá depois, porque realmente eles estão precisando. Eles precisam muito de atenção, gente. São carentes”, afirmou o mineiro durante o podcast Inteligência LTDA., transmitido no último sábado (10/12).



A fala provocou reação de Amanda, que gravou uma resposta direcionada ao deputado, e viralizou nas redes sociais. Amanda o acusou de “trair as principais pautas da direita”, citando segurança pública, combate à corrupção e a redução de impostos.

“Nikolas, sua fala é patética. Você debochou das ameaças que eu recebi e que ainda recebo. Mas sabe por que eu recebi essas ameaças? Porque eu tive coragem de enfrentar o crime organizado. Você, não. Você declinou uma relatoria que transformava facções criminosas em organizações terroristas”, disse a parlamentar se referindo ao projeto para o qual Nikolas foi escolhido relator, mas cedeu a relatoria ao deputado licenciado e secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite.

Na sequência, citou a defesa do parlamentar à PEC da Blindagem, a proposta arquivada no Congresso Nacional que previa a alteração em regras sobre as prisões e investigações contra parlamentares. Ela também citou o voto do parlamentar a favor da MP do IOF, que Nikolas alegou ter sido um erro.

"Na sua última votação você votou juntinho com o Lula no aumento do IOF, aumento dos impostos. Depois falou que votou errado porque estava com a filha. Você já é parlamentar há três anos e ainda não aprendeu a apertar um botão?", finalizou.