Nikolas promete 'surpresinha' a humorista de esquerda

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) disse que tem uma “surpresinha” para o humorista de esquerda Tiago Santineli, em post nas redes sociais nesta quinta-feira (2/10).

Santinelli está em Portugal para uma série de apresentações na Europa. Em vídeo publicado no Instagram, ele afirmou que teve o visto para os Estados Unidos cancelado e questionou a ideia de “liberdade de expressão irrestrita” do país.

No X/Twitter, Nikolas respondeu ao vídeo: “Quando chegar no Brasil tem uma surpresinha ainda. Tic tac”.

Quando chegar no Brasil tem uma surpresinha ainda. Tic tac — Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) October 2, 2025

Nikolas Ferreira x Tiago Santineli

Os dois têm histórico de discussões, e o parlamentar já até afirmou que processou Santineli, que negou ter sido acionado. Por isso, internautas especulam que a “surpresinha” de Nikolas seja alguma medida judicial contra o humorista.

Quando o ativista de direita Charlie Kirk foi assassinado nos Estados Unidos, Santineli fez piadas a respeito de sua morte. Enquanto isso, Nikolas Ferreira defendia que brasileiros que ironizassem o assassinato perdessem o emprego.