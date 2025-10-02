Assine
'TIC TAC'

Nikolas promete 'surpresinha' a humorista de esquerda

Comediante de esquerda disse que teve o visto para os Estados Unidos cancelado

02/10/2025 14:29 - atualizado em 02/10/2025 14:30

Nikolas Ferreira nasceu em 30 de maio de 1996, em Belo Horizonte. Desde 1º de fevereiro de 2023, ele ocupa o cargo de deputado federal por Minas Gerais.
Nikolas Ferreira nasceu em 30 de maio de 1996, em Belo Horizonte. Desde 1º de fevereiro de 2023, ele ocupa o cargo de deputado federal por Minas Gerais. crédito: Reprodução/Instagram

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) disse que tem uma “surpresinha” para o humorista de esquerda Tiago Santineli, em post nas redes sociais nesta quinta-feira (2/10).

Santinelli está em Portugal para uma série de apresentações na Europa. Em vídeo publicado no Instagram, ele afirmou que teve o visto para os Estados Unidos cancelado e questionou a ideia de “liberdade de expressão irrestrita” do país.

No X/Twitter, Nikolas respondeu ao vídeo: “Quando chegar no Brasil tem uma surpresinha ainda. Tic tac”.

Nikolas Ferreira x Tiago Santineli

Os dois têm histórico de discussões, e o parlamentar já até afirmou que processou Santineli, que negou ter sido acionado. Por isso, internautas especulam que a “surpresinha” de Nikolas seja alguma medida judicial contra o humorista.

Quando o ativista de direita Charlie Kirk foi assassinado nos Estados Unidos, Santineli fez piadas a respeito de sua morte. Enquanto isso, Nikolas Ferreira defendia que brasileiros que ironizassem o assassinato perdessem o emprego.

