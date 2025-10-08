Assine
ENGANO

Nikolas vota a favor da MP 1303: "Me confundi e votei errado, acontece"

Medida Provisória 1303/2025 taxaria rendimentos de aplicações financeiras e apostas esportivas, mas acabou sendo retirada da pauta

Repórter
08/10/2025 21:14

Deputado federal Nikolas Ferreira publicou um vídeo em janeiro afirmando que a maior supervisão de movimentações financeiras poderia acarretar em maior cobrança de impostos
Deputado federal Nikolas Ferreira disse que "votou errado" crédito: Bruno Spada/Câmara dos Deputados

Durante a votação da Medida Provisória 1303/2025 (MP 1303), nesta quarta-feira (8/10), chamou a atenção o pleito de Nikolas Ferreira (PL-MG): o deputado federal acompanhou o governo, em desacordo com os colegas do próprio partido. Posteriormente, o parlamentar, que votou remotamente, postou em suas redes sociais uma foto da filha recém-nascida para dizer que se enganou.

"Fiz campanha contra a MP 1303 o dia todo e, cuidando da minha filha recém-nascida aqui, me confundi e votei errado", escreveu. "Graças a Deus foi retirado de pauta. Chega de impostos!!! Vence o Brasil", publicou Nikolas.

A MP 1303 taxaria rendimentos de aplicações financeiras e apostas esportivas e compensaria a revogação de decreto que previa aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). Porém, o texto precisava ser aprovado até esta quarta-feira (8) para não perder a eficácia. Com a retirada da pauta, a proposta caducou

Foram 251 votos favoráveis e 193 contrários ao pedido, apresentado pela oposição. Com a não aprovação da MP, o governo deve fazer um novo bloqueio nas despesas de 2025, incluindo emendas parlamentares. A perda de arrecadação estimada é de R$ 35 bilhões em 2026.

A versão original da MP propunha a taxação de bilionários, bancos e bets como forma de aumentar a arrecadação. A ideia era taxar a receita bruta das bets com alíquota entre 12% e 18%, além da taxação de aplicações financeiras, como as Letras de Crédito Agrário (LCA), de Crédito Imobiliário (LCI) e de Desenvolvimento (LCD), bem como juros sobre capital próprio. (Com Agência Brasil e Folhapress)

nikolas-ferreira

