Assine
overlay
Início Política
ELEIÇÕES 2026

Zema diz que Simões terá 'condição mais favorável' no PSD para 2026

Governador se reuniu com o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, e o líder do partido em Minas, o deputado estadual Cássio Soares

Publicidade
Carregando...
AM
Andrei Megre
AM
Andrei Megre
Repórter
08/10/2025 15:12

compartilhe

SIGA
x
Romeu Zema, governador de Minas Gerais, e Mateus Simões, vice-governador
Romeu Zema, governador de Minas Gerais, e Mateus Simões, vice-governador crédito: Cristiano Machado / Imprensa MG

Com a iminente filiação do vice-governador Mateus Simões (Novo) ao PSD, Romeu Zema (Novo) afirmou que o sucessor terá melhores condições para disputar as eleições ao Palácio Tiradentes em 2026 no novo partido.

O governador se reuniu com o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, e o líder do partido em Minas, o deputado estadual Cássio Soares, para um almoço nessa terça-feira (7/10). Hoje (8), após a posse da nova controladora-geral do estado, Marcela Ferreira Dias, Zema avaliou positivamente o encontro.

“Essa união é extremamente benéfica porque significa que nós iremos à eleição estadual com mais força, com uma base maior. Significa a continuidade do nosso trabalho com o Mateus Simões”, disse.

Zema afirmou que a parceria entre PSD e Novo em Minas deve ser concretizada no final do mês.

Simões em 2026

Ele espera que o vice siga com o mesmo projeto desenvolvido nos últimos mandatos, mas pontua que Simões “quer também estar agregando em um partido forte para disputar a próxima eleição com uma condição mais favorável”.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

No PSD, o vice-governador terá mais tempo de propaganda eleitoral na televisão e no rádio, além de uma rede bem mais ampla de prefeitos e deputados para articular apoio no próximo ano.

Tópicos relacionados:

eleicoes-2026 mateus-simoes novo psd romeu-zema

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay