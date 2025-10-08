Zema diz que Simões terá 'condição mais favorável' no PSD para 2026

Com a iminente filiação do vice-governador Mateus Simões (Novo) ao PSD, Romeu Zema (Novo) afirmou que o sucessor terá melhores condições para disputar as eleições ao Palácio Tiradentes em 2026 no novo partido.

O governador se reuniu com o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, e o líder do partido em Minas, o deputado estadual Cássio Soares, para um almoço nessa terça-feira (7/10). Hoje (8), após a posse da nova controladora-geral do estado, Marcela Ferreira Dias, Zema avaliou positivamente o encontro.

“Essa união é extremamente benéfica porque significa que nós iremos à eleição estadual com mais força, com uma base maior. Significa a continuidade do nosso trabalho com o Mateus Simões”, disse.

Zema afirmou que a parceria entre PSD e Novo em Minas deve ser concretizada no final do mês.

Simões em 2026

Ele espera que o vice siga com o mesmo projeto desenvolvido nos últimos mandatos, mas pontua que Simões “quer também estar agregando em um partido forte para disputar a próxima eleição com uma condição mais favorável”.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

No PSD, o vice-governador terá mais tempo de propaganda eleitoral na televisão e no rádio, além de uma rede bem mais ampla de prefeitos e deputados para articular apoio no próximo ano.

