Nikolas ironiza aposentadoria de Barroso: 'Tchau, mané'

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) ironizou, nessa quinta-feira (9/10), o anúncio da aposentadoria antecipada do ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF). Em uma publicação nas redes sociais, o parlamentar escreveu apenas: “Tchau, mané”, uma alusão à frase “Perdeu, mané”, dita por Barroso em 2022 a apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Tchau, mané. — Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) October 10, 2025

Leia Mais Barroso agradece Moraes pela "dedicação ao país" Barroso nega interesse em cargo político e planeja vida acadêmica após o STF Veja os cotados para a vaga de Barroso no Supremo; Lula vai escolher

O ministro anunciou sua saída do Supremo durante sessão plenária dessa quinta-feira. “Sinto que agora é hora de seguir outros rumos. Nem sequer os tenho bem definidos, mas não tenho qualquer apego ao poder e gostaria de viver um pouco mais da vida que me resta sem a exposição pública, as obrigações e exigências do cargo”, afirmou, emocionado. Barroso deixa o tribunal após 12 anos e três meses de atuação. Ele completaria 75 anos apenas em 2033, idade em que a aposentadoria seria compulsória.

A reação de Nikolas recupera um dos episódios marcantes do embate entre ministros do STF e o grupo bolsonarista após as eleições de 2022. Em novembro daquele ano, durante uma conferência no Harvard Club, em Nova York (EUA), Barroso foi hostilizado por manifestantes e respondeu a um deles com a frase: “Perdeu, mané, não amola!”. Na ocasião, ele estava acompanhado do ministro Alexandre de Moraes, então presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Na época, a fala gerou forte reação da oposição. Parlamentares ligados a Bolsonaro chegaram a anunciar que apresentariam um pedido de impeachment contra o magistrado, sob a alegação de que ele teria cometido crime de responsabilidade por “atividade político-partidária”, conforme o artigo 39 da Lei 1.079/1950.