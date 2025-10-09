Barroso agradece Moraes pela "dedicação ao país"

O ministro Luís Roberto Barroso aproveitou seu discurso de despedida do Supremo Tribunal Federal para prestar uma homenagem ao colega Alexandre de Moraes, a quem descreveu como um dos principais defensores das instituições democráticas em tempos de intolerância e desinformação. Ao anunciar, nesta quinta-feira (9/10), sua aposentadoria antecipada da Corte, Barroso afirmou que Moraes tem sido alvo de ataques injustos e que “a história há de reconhecer e reparar” o papel que ele desempenhou na proteção da democracia, em referência às sanções impostas a ele e a sua esposa depois do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro na trama golpista. “Eu e todos nós somos testemunhas da sua dedicação ao trabalho, ao país e à causa da proteção das instituições”, disse Barroso, dirigindo-se diretamente ao colega. “Somos solidários com os preços pessoais elevados que está tendo que pagar e que um dia a história há de reconhecer e reparar.”

Em um discurso emocionado e repleto de pausas devido à voz embargada, Barroso fez uma defesa contundente da democracia, da civilidade e da liberdade de imprensa, alertando para os efeitos corrosivos da intolerância e do ódio político. “O radicalismo é inimigo da verdade. A gente, na vida, deve ter cuidado para não se apaixonar pelas próprias razões”, afirmou o ministro, em referência ao clima de polarização que marcou o país nos últimos anos. Disse ainda que pretende continuar contribuindo para o debate público, “trabalhando por um tempo de paz e fraternidade”. O magistrado também destacou a importância da imprensa profissional e da informação verdadeira como antídotos à desinformação. “Nunca precisamos tanto da imprensa, que se move pela ética e pela técnica jornalística. Checa as notícias e distingue fato de opinião. Mentir precisa voltar a ser errado de novo”, declarou. O ministro, que presidiu o Supremo até o início da semana, encerrou um ciclo de 12 anos e três meses na Corte com um discurso permeado por gratidão, serenidade e referências literárias. Citando o poeta Pablo Neruda, Barroso disse que seu sentimento ao deixar o tribunal é de amor pelo país e fé no futuro. “Mil vezes tivera que nascer, e eu queria nascer aqui. Mil vezes tivera que morrer, eu queria morrer aqui — mas não agora”, brincou, arrancando risos e aplausos dos colegas, mencionados um a um em seu discurso, que se levantaram ao fim da fala para uma homenagem de pé. Fachin toma posse na presidência do STF e defende diálogo entre os poderes O ministro contou que deixa o tribunal sem arrependimentos e sem apego ao poder. “Sinto que agora é hora de seguir outros rumos. Não tenho qualquer apego ao poder e gostaria de viver um pouco mais da vida que me resta, com mais espiritualidade, literatura e poesia”, afirmou.

Legado de Barroso