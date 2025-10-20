Craque Neto declara apoio a Lula em 2026: 'Vamos reeleger o barba'

O ex-jogador Craque Neto, hoje apresentador de TV, declarou apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para a reeleição em 2026.

Ídolo do Corinthians, o ex-atleta conversou por chamada de vídeo com o ex-ministro-chefe da Casa Civil de Lula e ex-presidente do PT José Dirceu, torcedor do Timão que vestia uma camisa do time de 1990, assinada por Neto. Naquele ano, o ex-meia comandou o clube paulista na conquista do primeiro título do Campeonato Brasileiro.

Neto apoia Lula em 2026

Vídeo da conversa foi publicado nas redes sociais de Zé Dirceu. Neto perguntou o que o amigo anda fazendo, e ele respondeu: “Na luta, sempre, né”.

O ex-jogador declarou: “Nós temos que lutar muito contra esses caras todos. Jamais nos derrubarão”. Dirceu completou: “Vamos reeleger o nosso Lula, viu”.

Neto confirmou o apoio ao petista nas eleições de 2026: “De novo! Vamos eleger o barba que nós vamos fazer o país melhorar a cada dia”. Depois, parabenizou o ex-ministro pela camisa e se colocou à disposição para “o que precisar para lutar contra esses caras”.