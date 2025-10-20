Minas vira palco central de Lula rumo às eleições de 2026

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

“Quem ganha em Minas, ganha no Brasil” é um mantra que ecoa a cada campanha eleitoral presidencial. Com 2026 no horizonte, em um movimento que revela tanto uma correção de rota quanto uma aposta estratégica para o futuro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) converteu Minas Gerais no terceiro estado mais visitado deste mandato. Com 17 agendas oficiais desde fevereiro de 2024, municípios mineiros se tornaram o principal foco presidencial fora do eixo Rio-São Paulo.

A intensa presença no estado contrasta com o primeiro ano de governo. Em 2023, Minas Gerais, segundo maior colégio eleitoral do país e único estado do Sudeste onde Lula derrotou Jair Bolsonaro (PL) em 2022, viveu um “ano sabático” da presença presidencial: foi o único estado da região em que Lula não colocou os pés.

Naquele ano, o estado se somou a outros seis onde o presidente não esteve. A ausência, justificada por uma cirurgia de artrose no quadril que forçou o cancelamento de uma agenda previamente articulada, chamou a atenção, devido ao peso eleitoral do estado.

Estados mais visitados por Lula

Dados compilados pelo Estado de Minas de toda a agenda presidencial mostram que São Paulo, domicílio político de Lula, lidera com 41 visitas, seguido pelo Rio de Janeiro, com 34. Minas Gerais, com 17, supera estados de forte apelo simbólico e eleitoral para o petismo, como Pernambuco, seu berço natal (14 visitas), e a Bahia (13 agendas), principal pilar de sua votação no Nordeste.

As visitas de Lula a Minas no 3º mandato

Belo Horizonte - 8/2/24: apresentação de um balanço das ações do governo em Minas Gerais e anúncios de novos investimentos, no Minascentro.

apresentação de um balanço das ações do governo em Minas Gerais e anúncios de novos investimentos, no Minascentro. Serra do Salitre - 13/3/24 (Alto Paranaíba): participação na Cerimônia de Inauguração do Complexo Mineiroindustrial da EuroChem, no Triângulo Mineiro.

participação na Cerimônia de Inauguração do Complexo Mineiroindustrial da EuroChem, no Triângulo Mineiro. Nova Lima - 26/4/24 (Grande BH): Cerimônia de Inauguração da Fábrica de Insulina da Biomm, em Alphaville.

Cerimônia de Inauguração da Fábrica de Insulina da Biomm, em Alphaville. Contagem - 27/6/24 (Grande BH): Visita às obras da Avenida Maracanã e cerimônia sobre investimentos federais no município.

Visita às obras da Avenida Maracanã e cerimônia sobre investimentos federais no município. Belo Horizonte - 28/6/24: Cerimônia de anúncios de investimentos do Governo Federal para Minas Gerais, no Minascentro.

Cerimônia de anúncios de investimentos do Governo Federal para Minas Gerais, no Minascentro. Juiz de Fora - 28/6/24 (Zona da Mata): Cerimônia de inauguração do viaduto Roza Cabinda e autorização de melhorias em rodovias.

Cerimônia de inauguração do viaduto Roza Cabinda e autorização de melhorias em rodovias. Uberlândia - 5/9/24 (Triângulo Mineiro): Cerimônia de Inauguração do Bloco Hospitalar da Universidade Federal de Uberlândia (UFU).

Cerimônia de Inauguração do Bloco Hospitalar da Universidade Federal de Uberlândia (UFU). Campo do Meio - 7/3/25 (Sul de Minas): Participação na Cerimônia de Entregas e Anúncios para a Reforma Agrária no âmbito do Programa Terra da Gente.

Participação na Cerimônia de Entregas e Anúncios para a Reforma Agrária no âmbito do Programa Terra da Gente. Betim - 11/3/25 (Região Metropolitana de Belo Horizonte): Visita às instalações do Polo Automotivo Stellantis.

Ouro Branco - 11/3/25 (Região Central): Participação em cerimônia de expansão da produção de aço na unidade da Gerdau.

Participação em cerimônia de expansão da produção de aço na unidade da Gerdau. Montes Claros - 7/4/25 (Norte de Minas): Participação na Cerimônia de Anúncio de investimento da Nova Nordisk.

Participação na Cerimônia de Anúncio de investimento da Nova Nordisk. Mariana - 12/6/25 (Região Central): Participação na Celebração dos Avanços do Novo Acordo Rio Doce, na Praça da Sé.

Contagem - 12/6/25 (Grande BH): Participação na Cerimônia de Entrega do Promaq em Minas Gerais, na Ceasa Minas.

Participação na Cerimônia de Entrega do Promaq em Minas Gerais, na Ceasa Minas. Minas Novas - 24/9/25 (Vale do Jequitinhonha): Participação na cerimônia de entregas do Governo Federal no Vale do Jequitinhonha.

Contagem - 29/8/25 (Grande BH): Cerimônia de anúncio da Entrega de trecho da Av. Prefeito Newton Cardoso e divulgação do Novo PAC 2025.

Cerimônia de anúncio da Entrega de trecho da Av. Prefeito Newton Cardoso e divulgação do Novo PAC 2025. Montes Claros - 29/8/25 (Norte de Minas): Visita e inauguração do Centro de Tecnologia e Inovação Agroindustrial e Lançamento do Programa Valoriza.

Belo Horizonte - 4/9/25: Cerimônia de lançamento do Programa Gás do Povo, no Aglomerado da Serra.

A concentração de agendas a partir de 2024 demonstra que, após um ano de distanciamento, Lula e seus estrategistas colocaram Minas no centro do tabuleiro político. O próprio presidente, que já sinalizou a intenção de concorrer em 2026, verbalizou a importância do estado. “Todo mundo tá tentando se juntar para tentar derrotar o Lula. Minas Gerais é muito importante. Eles podem fazer o que quiserem, mas Minas Gerais está no meu coração”, afirmou durante visita a Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, em 29 de agosto deste ano.

Cenário incerto em Minas

A articulação presidencial no estado passa também pelo futuro do senador Rodrigo Pacheco (PSD), a quem o presidente incentiva a disputar o governo mineiro. O cenário, contudo, permanece incerto. Enquanto Pacheco adota cautela sobre uma possível candidatura, seu nome é cotado para a vaga aberta com a aposentadoria antecipada do ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), adicionando mais uma variável à equação política de Lula para o estado.

Em Minas, Lula ainda conta com o governador Romeu Zema como um dos seus adversários na disputa eleitoral. O chefe do Executivo estadual já lançou sua pré-candidatura ao Palácio do Planalto e tenta se consolidar como um dos principais opositores do presidente. O mineiro afirma que seguirá “até o fim” na disputa presidencial e tem intensificado a agenda fora do estado para ampliar sua projeção nacional, buscando se firmar como contraponto à gestão petista.

Diversidade de agendas

A primeira visita de Lula a Minas neste mandato ocorreu em 8 de fevereiro de 2024, com um evento em Belo Horizonte para anunciar um balanço de ações e novos investimentos. A partir dali, a “torneira” das viagens se abriu, e o presidente percorreu um leque diverso de regiões, tentando dialogar com diferentes “Minas” dentro do mesmo estado.

Ao longo de 2024, os compromissos variaram de balanços de governo no Minascentro, na capital, à inauguração da fábrica de insulina da Biomm, em Nova Lima (Grande BH). Houve ainda agendas voltadas à infraestrutura, como as obras da Avenida Maracanã, em Contagem (Grande BH), e o viaduto Roza Cabinda, em Juiz de Fora (Zona da Mata), além de uma visita ao Triângulo Mineiro para inaugurar o bloco hospitalar da Universidade Federal de Uberlândia (UFU).

O ritmo se manteve em 2025, com uma clara intenção de diversificar o roteiro. O presidente participou de eventos industriais, como em Betim (Stellantis) e Ouro Branco (Gerdau), e de anúncios voltados ao agronegócio e à área social, como o programa Gás do Povo no Aglomerado da Serra, em Belo Horizonte, e o Terra da Gente em Campo do Meio, no Sul de Minas. O interior e o Vale do Jequitinhonha também ganharam espaço, com compromissos em Montes Claros (Norte de Minas) e em Minas Novas (Jequitinhonha).

A distribuição geográfica das visitas remete à estratégia eleitoral de 2022. Naquele ano, Lula percorreu seis cidades mineiras, incluindo Belo Horizonte, Ipatinga, Juiz de Fora e Teófilo Otoni. Foi em Minas, aliás, que a disputa presidencial registrou a menor diferença do país: Lula obteve 50,20% dos votos válidos, contra 49,80% de Bolsonaro.

No resultado nacional, o petista somou 50,90% dos votos válidos, diante de 49,10% do adversário, com uma diferença de pouco mais de 2,1 milhões de votos. Assim, manteve a tradição histórica que sustenta o ditado político: desde 1955, quem vence em Minas, vence também o Brasil.