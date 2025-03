Lula visita as obras de expansão da Gerdau, em Ouro Branco

Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas

Depois de visitar o polo automotivo da Stellantis, em Betim, na Grande BH, onde participou da inauguração de um centro de desenvolvimento de veículos de mobilidade híbrida, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva seguiu sua maratona por Minas Gerais. Ele participa logo mais da visita as obras de expansão do laminador de bobinas a quente da unidade da Gerdau Brasil, em Ouro Branco, na região Central do estado.

Essa é a segunda visita de Lula, em março, a Minas Gerais, estado onde o presidente vem perdendo popularidade. Na sexta-feira passada (7/3), ele esteve no Sul de Minas, no município de Campo do Meio, para entregar documentos de titularidade e liberação de créditos para assentados de 14 estados.

Em 2006, durante seu primeiro mandato, o presidente visitou essa mesma unidade da Gerdau para participar da inauguração do laminador de perfis, como é chamado o aço destinado à indústria da construção.

A unidade que será visitada por Lula responde por 12% da produção total de aço do Brasil. A ampliação da capacidade do laminador de bobinas custou R$ 1,5 bilhão e faz parte de um plano de R$ 6 bilhões de investimentos que serão feitos até 2026 para modernizar e ampliar as operações da empresa.

A Gerdau é a maior empresa brasileira produtora de aço e uma das principais fornecedoras de aços longos nas Américas e de aços especiais no mundo.

A expansão acontece em um momento de desafios para a indústria do aço, incluindo concorrência com o mercado chinês, oscilações na demanda global e o anúncio de taxações extras ao aço pelo governo dos Estados Unidos.

