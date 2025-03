Lula diz que vai conversar com Pacheco sobre ministério e eleições de 2026

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, em entrevista exclusiva ao Estado de Minas, que o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), ex-presidente do Congresso Nacional, “tem tudo para ser o futuro governador de Minas". Ele afirmou também que vai conversar “em breve” com o parlamentar.

“Eu só conheci o Rodrigo Pacheco depois que iniciei meu terceiro mandato e fiquei extremamente impressionado com ele. Depois que ele deixou a presidência do Senado, saiu em viagem, mas marcamos uma conversa para breve”, declarou Lula.

“Eu já disse publicamente, inclusive, que se for sua vontade, Rodrigo Pacheco tem tudo para ser o futuro governador do estado, possui todas as qualidades necessárias para o cargo e contará com o meu apoio na disputa”, emendou o presidente.

Perguntado sobre como avalia os ministros de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e dos Direitos Humanos e Cidadania, Macaé Evaristo, Lula declarou: “Alexandre Silveira é extraordinário, e com o trabalho dele e de sua equipe, o Brasil está consolidando seu papel de vanguarda das energias renováveis. E a companheira Macaé Evaristo, que assumiu o ministério há seis meses, está conseguindo, com muita dedicação e seriedade, tornar nossas políticas de direitos humanos cada vez mais sólidas e presentes”.

