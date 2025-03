Câmara de cidade mineira aprova aumento de salários e número de vereadores

Os vereadores de Bom Despacho, na Região Centro-Oeste de Minas, decidiram, em uma sessão parlamentar, aumentar o número de cadeiras na Câmara Municipal a partir da próxima legislatura. Em 2029, o número de parlamentares no município crescerá de 9 para 15. Segundo a proposta, a medida permitirá ampliar a representatividade da casa.

Além disso, os vereadores votaram para aumentar seus próprios benefícios salariais. De acordo com a proposta, a remuneração dos parlamentares passará a ser de R$ 9.968,99 por mês, também a partir da próxima legislatura. Atualmente, o salário é de R$ 5.013,11, o que representa um aumento de quase 100%.

Os vereadores argumentam que houve uma "desvalorização" dos salários, já que, em 2021, ocorreu uma redução, passando de R$ 6.279 para R$ 4.106,29. Assim, o aumento "compensaria" a perda acumulada anteriormente. De acordo com o Projeto de Lei, a remuneração se tornaria "compatível com as responsabilidades da função e promoveria um legislativo forte e independente".

O aumento no número de parlamentares, somado aos respectivos reajustes salariais, pode fazer com que os gastos públicos do município cresçam em aproximadamente R$ 5 milhões por ano.

Como ocorreram as votações?

Primeiramente, os vereadores votaram a criação das novas vagas na Câmara. A proposta foi rejeitada em segundo escrutínio pelo vereador Breno Orleans, mas aprovada pelos demais parlamentares.

Na sequência, a mesa diretora colocou em votação o aumento dos subsídios dos vereadores, medida que precisava ser aprovada em duas sessões. Na primeira delas, o vereador Breno Orleans (União), que é um dos autores do projeto, mudou de ideia e foi o único a votar contra. Porém, na segunda sessão, o projeto foi aprovado por unanimidade.

De acordo com uma postagem da própria Câmara de Vereadores de Bom Despacho nas redes sociais, populares que acompanhavam as votações vaiaram os parlamentares, em protesto tanto contra a aprovação do aumento das vagas quanto do aumento dos salários.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O Estado de Minas tentou entrar em contato com o vice-presidente da Câmara, Rodrigo Chapola (PSD), e com o primeiro secretário, Eltinho (PRD), mas não obteve resposta. O espaço segue aberto.