Concessionária Via dos Cristais começa a operar amanhã na BR-040

Uma cerimônia realizada hoje, às 10h30, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), marca o início das operações da concessionária Via dos Cristais na gestão da BR-040. O trecho que liga Belo Horizonte a Cristalina (GO) totaliza 594,8 quilômetros de extensão. Com isso, os sete pontos de pedágio, inativos desde agosto do ano passado, voltam a operar nesta terça-feira (11/3), a partir das 0h.

Os valores dos pedágios variam entre R$ 11,30 e R$ 15,50, sendo as tarifas mais caras de Minas Gerais. O pedágio mais caro será em Capim Branco, a 55 quilômetros de Belo Horizonte. As demais praças estão localizadas nas cidades de Paracatu, Lagoa Grande, João Pinheiro, São Gonçalo do Abaeté, Felixlândia e Curvelo.

Nos 30 anos do contrato, estão previstos investimentos de aproximadamente R$ 12 bilhões na rodovia — sendo R$ 6,4 bilhões em infraestrutura e R$ 5,6 bilhões em custos operacionais — que darão origem a: 10 quilômetros de duplicação, 342 quilômetros de faixas adicionais (168 km em vias duplas e 174 km em vias simples), 61 quilômetros de estradas marginais, 5 passagens subterrâneas, 34 passarelas, 272 pontos de ônibus, 18 passagens de fauna e 226 acessos. Nos primeiros sete anos de concessão, estão previstos R$ 3,8 bilhões em investimentos nesse trecho.

No entanto, os primeiros 100 dias de trabalho serão marcados por intervenções emergenciais em mais de mil pontos críticos da rodovia — revitalização de marcações rodoviárias horizontais e verticais, reparos de drenagem, recapeamento de pavimentos, modernização dos postos de Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) e melhorias nas condições de limpeza e conservação da rodovia — ações que serão detalhadas nesta cerimônia, batizada “Plano de 100 Dias da BR-040/MG/GO”.

O evento será celebrado entre a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), o Ministério dos Transportes e a concessionária Via Cristais, controlada pela francesa VINCI Highways para explorar o trecho. Estarão presentes no evento o ministro dos Transportes, Renan Filho, e o diretor-geral em exercício da ANTT, Guilherme Theo Sampaio.

A VINCI Highways venceu o leilão desse trecho da BR-040, a principal ligação entre a Região Centro-Oeste do Brasil e Minas Gerais (além do Rio de Janeiro), em 26 de setembro do ano passado. A proposta vencedora concedia desconto de 14,32% sobre as tarifas de pedágio. O trecho da BR-040 entre Belo Horizonte e Cristalina é um dos quatro criados pela ANTT após a concessionária Via 040 (da Invepar), que assumiu a rodovia entre Juiz de Fora e o Distrito Federal em 2013, ter devolvido a concessão.