ANTT responde vídeo de Cleitinho que sugere desviar de pedágio na BR-040

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) respondeu ao vídeo do senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG), que na sexta-feira (14/2) sugeriu abrir uma estrada para evadir de um pedágio na BR-040, em Paracatu, no Noroeste de Minas. A entidade reguladora lembrou que a evasão de pedágio é considerada uma infração de trânsito grave.

Em nota enviada ao Estado de Minas, a ANTT destacou que tem realizado fiscalizações em conjunto com as concessionárias para evitar a prática. “Barreiras físicas, fiscalização por câmeras e até ações judiciais contra desvios irregulares são algumas das medidas adotadas”, descreveu.

“A ANTT destaca que a prática de evasão de pedágio é considerada infração de trânsito grave, conforme o Código de Trânsito Brasileiro (CTB, art. 209), sujeita a multa e perda de pontos na CNH, podendo ainda ocorrer penalidades adicionais. Cabe enfatizar que as rotas de fuga de pedágio resultam em danos ao contrato de concessão e podem gerar questionamentos administrativos e judiciais”, completou.

No vídeo, Cleitinho aparece ao lado do prefeito de Paracatu, Igor Santos (União Brasil), em cima de um trator em uma estrada privada no município. O parlamentar afirmou que entrou com uma ação judicial para interromper a cobrança do pedágio, mas ainda disse que caso não haja uma decisão favorável, irá criar um desvio.

“Vocês (governo e concessionárias) querem sacanear o povo, então vocês vão ver sacanear vocês também. Nós estamos fazendo um desvio particular aqui, ali (BR-040) é do governo, aqui é particular. A partir do dia 10 de março vai ter desvio, pode passar por aqui que ninguém vai pagar pedágio. Isso aqui é particular, não é do governo estadual e nem do governo federal”, disse o senador.